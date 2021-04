El Pulpo González recordó el día en el que lo llamaron para ir a Boca: "Pensé que era una broma"

Este miércoles, en diálogo con El Canal de Boca, Diego González, quien actualmente se encuentra trabajando para recuperarse de la lesión que sufrió ante Banfield, charló sobre varios aspectos relacionados a su presente y estadía en la institución Xeneize.

El Pulpo, rememorando la época en la que llegó al conjunto de La Ribera luego de dar por finalizado su paso por Racing, recordó el llamado que recibió para arribar al equipo comandado por Miguel Ángel Russo y marcó: "Cuando tuve la comunicación con la gente de Boca pensé que era una broma".

Explicando que su situación de aquel entonces no era para nada positiva, el volante continuó: "Venía de un momento difícil en el cual todavía no había entrenado con el plantel del equipo donde estaba, las cosas no estaban saliendo como esperaba y pretendía, y que te llame esta institución... no sabía que hacer, se dio rápido, sin trabas, no hubo impedimentos, se habló todo de un día para el otro".

Exteriorizando su agradecimiento para con Boca por la confianza que depositaron en sus servicios, González completó: "Eso me hace feliz y me hace querer devolverle a Boca un poco de todo lo que apostaron por mi. Soy muy agradecido a Boca y la gente del Consejo, y ojalá que pronto pueda volver a las canchas para poder colaborar o estar a disposición de Miguel".

Pulpo González y su relación con el consejo del fútbol y las glorias de Boca ���� @BocaJrsOficial



��️ "Para mí es todo nuevo, yo los veía desde la tribuna. No se puede explicar con palabras" pic.twitter.com/83MWkCPN9x — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 7, 2021

