El Pollo se puso la camiseta de Brasil y Ruggeri abandonó el programa

Todos saben la pica que hay entre Óscar Ruggeri y Brasil. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina tuvo muchos enfrentamientos con la Selección vecina y siempre los vivió como un clásico, como una final.

Hoy, en el inicio de 90 Minutos, Sebastián Vignolo decidió abrir el programa con la camiseta de Brasil que le regaló un amigo. No dijo nada, pero el Cabezón ni bien vio la piel decidió abandonar el programa.

¡SE FUE RUGGERI!#90MinutosFOX | Al Cabezón no le gustó que el @PolloVignolo haga el programa con la camiseta de Brasil y abandonó la conversación �� pic.twitter.com/oNfDWO8299 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 8, 2020

"Es un regalo. Perdón, me mandaron la de Italia. Es un regalo. Pará, pará, ¿es para irse? Diganlé que me la saco, me la saco la remera. Llamalo por el celular. Es un regalo, decile que charlamos", comentó el conductor.

Después de unos minutos, el exdefensor Albiceleste volvió. "No te podés poner eso, ponete la de Argentina", le tiró Ruggeri al Polo. Y ahí se empezaron a matar de risa. Sin dudas, un divertido momento...

Recordemos que el Cabezón fue partícipe del épico triunfo de Argentina en el Mundial de Italia de 1990 ante la Selección de Brasil con un golazo del Pájaro Caniggia después de una apilada de Diego Maradona.

