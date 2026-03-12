Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

OFICIAL: Estos son los bombos de la Copa Libertadores 2026 para Liga, Independiente y Barcelona SC

Barcelona SC, Independiente del Valle y Liga de Quito ya conocen a cuáles serán sus rivales en Copa Libertadores y sus bombos para el sorteo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Estos son los bombos de las Copa Libertadores para Barcelona SC, Liga de Quito e IDV.
© GettyImages/ Edit BVEstos son los bombos de las Copa Libertadores para Barcelona SC, Liga de Quito e IDV.

Este jueves 12 de marzo de 2026 se definió finalmente los 32 equipos que jugarán la Copa Libertadores. La CONMEBOL ya definió los bombos y los equipos ecuatorianos como Liga de Quito, Barcelona SC e Independiente del Valle ya saben qué sorteo les depara.

Ahora, Liga de Quito e Independiente del Valle serán cabezas de serie por su ranking, por lo cual, están en el bombo 1 del sorteo, mientras que Barcelona SC llega en el Bombo 4, y es el que más complicado lo tiene para un sorteo. Además, se puede dar un duelo de ecuatorianos en esta fase.

Los bombos de la Copa Libertadores 2026

Así están los bombos de la Copa Libertadores 2026:

Bombo 1:

Bombo 2:

La Inteligencia Artificial predice cuál será el grupo de Barcelona SC en Copa Libertadores

ver también

La Inteligencia Artificial predice cuál será el grupo de Barcelona SC en Copa Libertadores

  • Libertad
  • Estudiantes
  • Cerro Porteño
  • Lanús
  • Corinthians
  • Bolívar
  • Cruzeiro
  • Universitario

Bombo 3:

  • Junior
  • U. Católica
  • Rosario Central
  • Independiente Santa Fe
  • Always Ready
  • Coquimbo
  • D. La Guaira
  • Cusco

BOMBO 4

  • Univ. Central
  • Platense
  • Independiente Rivadavia
  • Mirassol
  • Barcelona SC
  • Deportes Tolima
  • Sporting Cristal
  • Independiente Medellín
Publicidad

¿Cuándo es el sorteo de la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Los equipos ecuatorianos clasificados a la Copa Libertadores 2026, Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona SC, conocerán a sus rivales el próximo 19 de marzo. Desde las 18H00 (EC). Solo hay 3 equipos ecuatorianos en este torneo.

Encuesta

¿Qué equipo ecuatoriano llegará más lejos en la Copa Libertadores?

Ya votaron 0 personas

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
La Inteligencia Artificial predice cuál será el grupo de Barcelona SC en Copa Libertadores
Fútbol de Ecuador

La Inteligencia Artificial predice cuál será el grupo de Barcelona SC en Copa Libertadores

Mientras Barcelona SC brilla en Copa Libertadores, Octavio Rivero pasa el peor momento en Chile
Fútbol de Ecuador

Mientras Barcelona SC brilla en Copa Libertadores, Octavio Rivero pasa el peor momento en Chile

No se vio en TV: El terrible puñetazo que le dieron a Lucas González, DT de Tolima, en Copa Libertadores
Fútbol de Colombia

No se vio en TV: El terrible puñetazo que le dieron a Lucas González, DT de Tolima, en Copa Libertadores

Los posibles rivales de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026
Fútbol de Ecuador

Los posibles rivales de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo