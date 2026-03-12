Este jueves 12 de marzo de 2026 se definió finalmente los 32 equipos que jugarán la Copa Libertadores. La CONMEBOL ya definió los bombos y los equipos ecuatorianos como Liga de Quito, Barcelona SC e Independiente del Valle ya saben qué sorteo les depara.

Ahora, Liga de Quito e Independiente del Valle serán cabezas de serie por su ranking, por lo cual, están en el bombo 1 del sorteo, mientras que Barcelona SC llega en el Bombo 4, y es el que más complicado lo tiene para un sorteo. Además, se puede dar un duelo de ecuatorianos en esta fase.

Los bombos de la Copa Libertadores 2026

Así están los bombos de la Copa Libertadores 2026:

Bombo 1:

Flamengo

Palmeiras

Boca

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2:

Libertad

Estudiantes

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

Bombo 3:

Junior

U. Católica

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo

D. La Guaira

Cusco

BOMBO 4

Univ. Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Barcelona SC

Deportes Tolima

Sporting Cristal

Independiente Medellín

¿Cuándo es el sorteo de la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Los equipos ecuatorianos clasificados a la Copa Libertadores 2026, Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona SC, conocerán a sus rivales el próximo 19 de marzo. Desde las 18H00 (EC). Solo hay 3 equipos ecuatorianos en este torneo.