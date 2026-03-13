Jaime Ayoví encontró equipo ahora que dejará Emelec

El partido del fin de semana marcará el fin de ciclo de Jaime Ayoví como jugador de Emelec. El delantero ecuatoriano se retirará pero ya tiene nuevo futuro vinculado al fútbol.

Jaime Ayoví tiene ya listo su nuevo cargo en Emelec, el delantero de 38 años será parte de la estructura de formativas según el periodista Javier Ruiz. La nueva directiva le abrió la puerta a uno de sus referentes de los últimos años luego del partido vs. Orense.

Jaime Ayoví cumple su segundo ciclo en Emelec tras volver en el 2023. El club necesitaba un delantero y la Yoya se adaptó a las posibilidades económicas del equipo.

Con esto Jaime Ayoví cierra su carrera tras haber jugado en Emelec, Liga de Quito, Independiente del Valle, Manta, Olmedo, Guayaquil City entre otros en Ecuador.

En el exterior tuvo pasos positivos por Argentina y Emiratos Árabes Unidos, además de pasos por México, Turquía y Arabia. Fue campeón con IDV y con el Al Shabab.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Jaime Ayoví – Selección Ecuador.

En resumen