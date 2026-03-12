Jeremy Sarmiento vivió un mal comienzo de temporada en Cremonese, pese a toda la expectativa que generaba su préstamo. El delantero ecuatoriano optó por dejar Italia para mudarse a Inglaterra a jugar con Middlesbrough, pero los resultados fueron aún peores.

Es suplente y cada vez suma menos minutos, por lo cual, desde Europa confirman que Brighton podría definitivamente vender al jugador ecuatoriano después del Mundial 2026. Todo su gran empuje, que mostró en el comienzo de su carrera, se ha caído y ya ni está cerca de ese nivel.

Middlesbrough tiene una opción de compra sobre el jugador ecuatoriano, sin embargo, con lo poco que lo vienen usando es muy probable que no la hagan efectiva. Brighton también ya quiere decidir el futuro del jugador porque su contrato caduca en 2027.

Cuando no había equipo para salir de Italia, Sarmiento empezó a sonar para llegar a Liga de Quito, por lo cual, no se descarta que los equipos de LigaPro hagan un “esfuerzo” casi titánico por el tricolor, siempre y cuando Brighton baje el precio.

Jeremy Sarmiento no ha podido jugar en Middlesbrough como se esperaba. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas pueden ser claves para el futuro del ecuatoriano. El tricolor también fue una alternativa para equipos de Brasil, hace pocas semanas, sin embargo, no se ha revelado alguna oferta por él. Además, él, en ese momento, rechazó llegar a Sudamérica para seguir jugando en Europa.

Los números de Jeremy Sarmiento en Middlesbrough

Como jugador de Middlesbrough, en este semestre apenas ha sumado un total de 192 minutos repartidos en 8 partidos. En la mayoría acabó viniendo desde el banco de suplentes. Tan mala es la temporada, que el ecuatoriano no ha sumado goles ni asistencias.

En síntesis:

Jeremy Sarmiento vive un presente crítico en el Middlesbrough , donde apenas suma 192 minutos sin goles ni asistencias.

vive un presente crítico en el , donde apenas suma sin goles ni asistencias. El Brighton planea venderlo tras el Mundial 2026, ante su falta de regularidad en sus cesiones por Italia e Inglaterra.

planea venderlo tras el Mundial 2026, ante su falta de regularidad en sus cesiones por Italia e Inglaterra. Clubes de la LigaPro y Brasil surgen como opciones para el ecuatoriano, cuyo contrato con el equipo inglés finaliza en 2027.

