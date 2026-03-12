Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

CONFIRMADO: Estos son los bombos de la Copa Sudamericana para Millonarios y América de Cali

Millonarios y América de Cali ocupan una buena posición en el sorteo de la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Los bombos para Millonarios y América de Cali en la Copa Sudamericana
© GettyImages/ Edit BVLos bombos para Millonarios y América de Cali en la Copa Sudamericana

Este jueves 12 de marzo de 2026 se definieron los 32 clasificados de la Copa Sudamericana, tras el repechaje en Copa Libertadores. Colombia tendrá a dos representantes en Millonarios y América de Cali, que ganaron sus llaves de repechaje.

América de Cali está muy bien posicionado, puesto que, aunque le costó la clasificación por su ranking CONMEBOL se termina colando en el Bombo 1 del sorteo y será cabeza de serie. Por otro lado, Millonarios llegó al Bombo 2 después de eliminar a Atlético Nacional.

Así están los Bombos de la Copa Sudamericana:

Bombo 1:

  • River Plate
  • Atlético Mineiro
  • Sao Paulo
  • Racing
  • Gremio
  • Olimpia
  • Santos
  • América de Cali

Bombo 2

  • San Lorenzo
  • Bragantino
  • Palestino
  • Millonarios
  • Caracas F. C.
  • Vasco da Gama
  • Cienciano
  • Tigre
No se vio en TV: El terrible puñetazo que le dieron a Lucas González, DT de Tolima, en Copa Libertadores

ver también

No se vio en TV: El terrible puñetazo que le dieron a Lucas González, DT de Tolima, en Copa Libertadores

Bombo 3

  • Audax Italiano
  • Blooming
  • Puerto Cabello
  • Boston River
  • Montevideo C. T.
  • Deportivo Cuenca
  • Independiente Petrolero
  • Macará

Bombo 4

  • Alianza Atlético.
  • Barracas
  • Riestra
  • Recoleta F. C.
  • O’Higgins
  • Carabobo
  • Botafogo
  • Juventud de las Piedras
Publicidad

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 se realizará el próximo jueves 19 de marzo de 2026 a las 18H00 (CO). Este mismo día también se sorteará la Copa Libertadores en la sede de la CONMEBOL.

Encuesta

¿Qué equipo colombiano llegará más lejos en la Copa Sudamericana?

Ya votaron 0 personas

Publicidad
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Independiente del Valle pagará esta fortuna a Atlético Bucaramanga por Aldair Quintana
Fútbol de Ecuador

Independiente del Valle pagará esta fortuna a Atlético Bucaramanga por Aldair Quintana

No se vio en TV: El terrible puñetazo que le dieron a Lucas González, DT de Tolima, en Copa Libertadores
Fútbol de Colombia

No se vio en TV: El terrible puñetazo que le dieron a Lucas González, DT de Tolima, en Copa Libertadores

Las selecciones que renunciaron a jugar un Mundial antes de Irán
Mundial 2026

Las selecciones que renunciaron a jugar un Mundial antes de Irán

OFICIAL: La sanción de la Dimayor contra Jermein Peña por su brutal agresión a Juan Manuel Rengifo
Fútbol de Colombia

OFICIAL: La sanción de la Dimayor contra Jermein Peña por su brutal agresión a Juan Manuel Rengifo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo