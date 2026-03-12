CONFIRMADO: Estos son los bombos de la Copa Sudamericana para Millonarios y América de Cali

Este jueves 12 de marzo de 2026 se definieron los 32 clasificados de la Copa Sudamericana, tras el repechaje en Copa Libertadores. Colombia tendrá a dos representantes en Millonarios y América de Cali, que ganaron sus llaves de repechaje.

América de Cali está muy bien posicionado, puesto que, aunque le costó la clasificación por su ranking CONMEBOL se termina colando en el Bombo 1 del sorteo y será cabeza de serie. Por otro lado, Millonarios llegó al Bombo 2 después de eliminar a Atlético Nacional.

Así están los Bombos de la Copa Sudamericana:

Bombo 1:

River Plate

Atlético Mineiro

Sao Paulo

Racing

Gremio

Olimpia

Santos

América de Cali

Bombo 2

San Lorenzo

Bragantino

Palestino

Millonarios

Caracas F. C.

Vasco da Gama

Cienciano

Tigre

Bombo 3

Audax Italiano

Blooming

Puerto Cabello

Boston River

Montevideo C. T.

Deportivo Cuenca

Independiente Petrolero

Macará

Bombo 4

Alianza Atlético.

Barracas

Riestra

Recoleta F. C.

O’Higgins

Carabobo

Botafogo

Juventud de las Piedras

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 se realizará el próximo jueves 19 de marzo de 2026 a las 18H00 (CO). Este mismo día también se sorteará la Copa Libertadores en la sede de la CONMEBOL.

