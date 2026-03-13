Problema para Beccacece: Titular de Ecuador se lesiona y es baja para marzo

Los amistosos de marzo están cada vez más cerca y como es costumbre, algunos jugadores se lesionan justo antes de los comprobatorios. Este es el caso de la Selección de Ecuador y uno de sus titulares.

Nilson Angulo había sufrido un desgarro que si bien no es de gravedad, no podrá recuperarse para jugar contra Marruecos y Países Bajos. El extremo del Sunderland se perfilaba para titular, condición que tiene también en la Premier League.

Con su lesión, Sebastián Beccacece pierde a un extremo izquierdo y tendrá que ver si alinea ahí a Gonzalo Plata, John Yeboah o Alan Minda. La banda izquierda era una incógnita para el DT hasta que llegó Angulo.

Por lo pronto es la única baja reciente que ha sufrido la Tri. Cerca del 20 de marzo se conocerá la lista de convocados para los amistosos europeos.

Salvo alguna sorpresa de jugadores que sean probados por el entrenador, la lista de marzo será similar a los convocados finales para el Mundial 2026. Hay cerca de 16 jugadores que pelean los 6 cupos que el DT no tiene definido.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:

Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)

Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador que dejará Barcelona por el fichaje de Jefferson Intriago

Nilson Angulo – Selección Ecuador. Foto: Getty

En resumen