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Selección de Ecuador

Problema para Beccacece: Titular de Ecuador se lesiona y es baja para marzo

La Selección de Ecuador perderá a un titular para los amistosos de marzo. Un fijo en el once sufrió un desgarro en su equipo.

Por Gustavo Dávila

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Problema para Beccacece: Titular de Ecuador se lesiona y es baja para marzo
Problema para Beccacece: Titular de Ecuador se lesiona y es baja para marzo

Los amistosos de marzo están cada vez más cerca y como es costumbre, algunos jugadores se lesionan justo antes de los comprobatorios. Este es el caso de la Selección de Ecuador y uno de sus titulares.

Nilson Angulo había sufrido un desgarro que si bien no es de gravedad, no podrá recuperarse para jugar contra Marruecos y Países Bajos. El extremo del Sunderland se perfilaba para titular, condición que tiene también en la Premier League.

Con su lesión, Sebastián Beccacece pierde a un extremo izquierdo y tendrá que ver si alinea ahí a Gonzalo Plata, John Yeboah o Alan Minda. La banda izquierda era una incógnita para el DT hasta que llegó Angulo.

Por lo pronto es la única baja reciente que ha sufrido la Tri. Cerca del 20 de marzo se conocerá la lista de convocados para los amistosos europeos.

Salvo alguna sorpresa de jugadores que sean probados por el entrenador, la lista de marzo será similar a los convocados finales para el Mundial 2026. Hay cerca de 16 jugadores que pelean los 6 cupos que el DT no tiene definido.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:

  • Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)
  • Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)
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Nilson Angulo – Selección Ecuador. Foto: Getty

En resumen

  • Nilson Angulo se perderá los amistosos contra Marruecos y Países Bajos debido a un desgarro.
  • El extremo del Sunderland era considerado una pieza clave en el esquema de Sebastián Beccacece para la banda izquierda.
  • El cuerpo técnico deberá elegir entre Gonzalo Plata, John Yeboah o Alan Minda para cubrir la vacante en la titularidad.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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