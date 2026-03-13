Jhon Durán vive días de muchas críticas públicas, y es que luego de que el ‘Pibe’ Valderrama señalara que es excluido de la Selección Colombia por haberse peleado con el grupo, ahora dieron a conocer un alarmante comportamiento del extremo colombiano en Turquía.

“Si hubiéramos seguido con Jhon Durán, habríamos traicionado al equipo. Había empezado a priorizarse a sí mismo. Nadie en el Fenerbahçe puede darse el lujo de elegir a qué partidos asistir”, reveló Sadettin Saran. El directivo cuenta que Durán elegía qué partidos jugar.

No fue la única crítica pública que le hizo al ex Aston Villa, y es que Saran contó que Durán negoció su salida al Al Nassr de Arabia Saudita en secreto, a espaldas del Fenerbahce.

“El club de Arabia Saudita también se mostró molesto porque entendieron que fue antiético el comportamiento de Durán. Su salida se dio porque aceptamos, porque al final era una oferta conveniente”, amplió.

Anotó 5 goles y 2 asistencias con el gigante de Turquía en 21 partidos jugados, cifras muy distantes a lo que generaba en el Aston Villa de la Premier League. Hoy el jugador se encuentra concentrado en el Zenit de San Petersburgo de Rusia.

“Durán creo que está para el próximo mundial (2030), para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo, se sacó solo. Porque peleó con el grupo y usted sabe que peleó el que pelea con el grupo, se saca solo”, había dicho Valderrama en días anteriores.

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Jhon Durán – Al Nassr. Foto: Getty.

La respuesta de Jhon Durán a Valderrama

Jhon Durán no se guardó nada y respondió a través de sus redes sociales al ex volante histórico de la Selección Colombia: “La VERDAD: Yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. ¡¡¡Eso es FALSO!!! Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste y no lo crean”.

En resumen

Jhon Durán fue duramente criticado por directivos del Fenerbahçe, quienes revelaron que el jugador elegía qué partidos disputar.

El directivo Sadettin Saran calificó de “antiético” el comportamiento del colombiano al negociar en secreto su traspaso al Al Nassr.

El ‘Pibe’ Valderrama afirmó que Durán quedó fuera de la selección por conflictos internos con el grupo, descartándolo para el Mundial 2026.

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