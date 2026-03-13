Lionel Messi tiene el sueldo más importante de toda la MLS. Es algo confirmado tanto por los datos entregados desde el máximo ente regulador del fútbol, así como por un Inter Miami donde el argentino es bañado en oro cada 12 meses de servicio. Mientras el ex Barcelona cobra cerca de 12 millones de dólares de manera anual, este es el salario de Neymar en un Santos de Brasil donde intenta recuperar su mejor versión.

Según UOL Esporte, Ney recibiría anualmente por el club que le vio nacer sumas cercanas a los 1.6 millones de dólares. Todo tras firmar un contrato que, en la primera parte del nuevo ciclo del brasileño por la ciudad de São Paulo, suponía uno de los mayores gastos en la entidad. En este momento intenta recuperar su mejor versión para convencer a Carlo Ancelotti de llevarle al Mundial.

En cuanto a Messi se refiere, los datos oficiales entregados por la MLS dejan su sueldo en 12 millones. Es lo que Inter Miami le paga por cada campaña. Eso sí, gracias a los acuerdos de patrocinio que tiene por el acuerdo que le llevó a EE. UU., se habla de cifras cercanas a los 20 millones solo en el pago de salario. Jornadas atrás, Jorge Mas, como dueño del club, hablaba de otros pagos que hacen su día a día en la entidad más costoso.

“Le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, si sumas todo… La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros”, reconocía el propietario del club jornadas atrás a la hora de desvelar nuevas claves para entender el acuerdo que terminó llevando al argentino rumbo a la ciudad de Miami. Se trata del contrato más ambicioso de la historia del soccer.

Messi tiene el sueldo más grande de la historia de toda la MLS: GETTY

Mientras Messi gana 12 millones de dólares, este es el sueldo de Neymar en Santos. Recordemos que tiene contrato hasta finales del 2026 y que buena parte de sus opciones de renovar pasan por una enorme actuación en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA con Brasil. Las cifras de Ney jugando en el club donde nació futbolísticamente hablando, por supuesto, se quedan más que lejos de los sueldos que recibía en ciudades como Barcelona, París o en Arabia Saudita, donde por momentos firmaba contratos de 65 millones de dólares al año.

Le piden a Neymar que vaya a la MLS con Messi

Kleberson, compatriota de Neymar, habló en las últimas horas sobre el siguiente paso que debería tener el brasileño cuando deje Santos en diciembre. Pide el retorno de la MLS: “Creo que puede venir a jugar a la MLS. Jugar en Brasil ha sido difícil para él, porque tiene mucha presión sobre sus hombros”.

“La gente espera que sea la versión de Neymar de 2010. Pero ahora se está haciendo mayor y tiene una vida diferente. Espero que pueda seguir jugando y rindiendo bien con Brasil. Creo que sería genial verlo en la MLS”, reflexiones del ex Flamengo, Manchester United o Atlético Paranaense a la hora de analizar el futuro de Neymar.

