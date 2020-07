"El linda está demás": Elo Bengoechea discutió con hincha de Alianza por Balboa

El caso de Adrián Balboa despertó la polémica en la Victoria. El uruguayo llegó el último viernes a Perú para arreglar su continuidad y este martes se definió que no continuaría en Alianza.

Ahora, el uruguayo está en Lima sin equipo y viendo como volver a su país, en donde la crisis por el coronavirus es mucho menos grave. De hecho, el mismo jugador se manifestó.

Rocky lamentó la forma de irse y de paso le tiró a la dirigencia blanquiazul. "Desarmaron un equipo ganador", manifestó por sus redes sociales.

El hecho de dejarlo varado en Lima molestó también a su compatriota Elo Bengoechea, periodista deportiva residente en Perú. "Nunca le dieron la opción de no venir. Ahora está buscando, mediante la embajada, un vuelo humanitario para volverse", señaló por ejemplo.

Yo me quedo en lo mismo, son las formas... pero si quieren puteenme. Ya está — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) July 1, 2020

Un aliancista entonces le respondió: "Linda como que muy dramatica estas siendo ¿fronteras cerradas? Adrián espera sentadito tramites, pasajes y el vuelo es rapido y comodo, si no se pudo concretar su continuidad pues no se pudo y punto, no tomes el nombre AL tan relajadamente porfavor".

Ella no se quedó callada: "No hablo relajadamente. Las fronteras si están cerradas. Digo mi opinión. Y el linda está demás...". Entonces, este hincha le preguntó: "¿También feminista?". "Completamente", concluyó Elo. ¡Picante!

No hablo relajadamente. Las fronteras si están cerradas. Digo mi opinión. Y el linda está demás... — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) June 30, 2020

Completamente. — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) June 30, 2020

Lee También