El tremendo lío legal que se le está asomando al América de Cali

Nuevos detalles se han empezado a conocer sobre la crisis financiera que está atravesando el actual campeón del fútbol colombiano, América de Cali. Los primeros coletazos ya se vieron reflejados con la salida de su DT, Alexandre Guimaraes y la no renovación del contrato de Matías Pisano. En los próximos días, se confirmarían más salidas de jugadores y el tema no queda no ahí.

El propio secretario general de Acolfutpro, Luis Alberto García, señaló en entrevista radial que el equipo caleño ya empezó a endeudarse con el pago de salarios a su plantilla profesional. Si bien el propio Tulio Gómez había reconocido las dificultades financieras por las que pasa el equipo, nunca mencionó que haya dejado de pagar las obligaciones salariales con los futbolistas.

El Secretario General hizo un balance de la finanzas de los clubes del FPC y aseguró que América se podría ver involucrado en un grave problema legal. Él informó que los jugadores del cuadro americano no han recibido su respectivo pago del mes de marzo y abril.

"América está adeudando salarios de marzo y abril y a la vez ha suspendido contratos. Esto trae consecuencias y los trabajadores pueden demandar si así lo consideran": Luis Alberto García





Además, hizo hincapié en la "suspensión de contratos" que se está llevando a cabo, como ocurrió con Alexandre Guimaraes y Matías Pisano, a quienes ya se les informó que no seguirían más en el club. Cabe recordar que Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, ya aseguró que habrán más salidas de jugadores en los próximos días, según contó en entrevista para el diario El País de Cali.

