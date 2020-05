Gatti: "Sentía que me moría, no podía ni caminar"

Fue uno de los primeros exjugadores que dio positivo. El 24 de marzo, se confirmó que el Loco Gatti tenía coronavirus. Desde España hasta Argentina, mensajes por todos lados. El mundo del fútbol pidió por la salud del exportero histórico de Boca, entre otros equipos.

Ya recuperado, el Loco contó en El Chiringuito cómo fue todo lo que vivió: "Fui a revisarme porque me pidió mi hijo, yo no sentía nada. No me dijeron qué tenía, sólo que tenía que quedarme ingresado en el hospital. Le firmé el papel al médico de que me hacía cargo y me fui del hospital. El taxista no quería llevarme. Nunca tuve un dolor. Me di cuenta cuando me lo dijeron".

Además, contó lo que significó para él que lo llame el presidente del Real Madrid: "En el hospital, todos los días preguntaba 'cuando me voy' y me decían 'mañana' todos los días. Ahí el doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer. Después me llamó el jefe, Florentino, ahí lo creí que estaba por morir. Yo nunca sentí nada".

�� "Sentía que me moría estando en el hospital".



"Nunca imaginé que estaba enfermo. En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. Tenía una cara de loco… Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar. Tiraba cosas al piso para ver si venía alguien. Lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó ja", cerró.

Para alegría de todos, esto quedó como una anécdota. Igual él sabe que debe seguir cuidándose muchísimo para no volver a sufrir lo que vivió en las últimas semanas. ¡Enorme, Loco querido!

