Ivana Nadal subió una foto y comentó: "Nada como andar en cu.. todo el día"

Se extendió la cuarentena y vamos a tener que estar varios días más encerrados. Hasta ahora, se prorrogó hasta el 12 de abril.

A algunos está noticia nos pegó para abajo porque ya tenemos ganas de salir. Pero otros, como Ivana Nadal, se lo tomaron mucho mejor.

La periodista compartió una foto, en donde mostró como se va a dormir, y le agregó un texto más que positivo. La modelo está preparada para estar unas semanas más encerrada.

"Bueno listo. Hasta mañana me voy a dormir así. Porque somos muchos los que vemos esto desde un lado no tan poco feliz", comentó.

Y agregó: "Intentamos disfrutar de esas pequeñas cosas, como andar en culo todo el día o no tener horarios.. o estar ayudando a que no mueran miles, solo quedándome en casa. Entiendo que es durísimo para muchísimas personas del mundo entero en salud y en economia. Pero si no te esta afectando eso, metele unas sonrisas a tus días".

Para cerrar, dio un gran consejo: "Quédate en casa que te salvas vos y salvas a muchísimas personas más".

