Falcioni confirmó que Independiente llamará a Agüero para tentarlo con la vuelta

Este lunes Manchester City confirmó que no le renovará el contrato a Sergio Agüero y uno de los máximos ídolos del club dejará el elenco inglés al final de la temporada. En medio de los homenajes y los gestos que tendrán los Ciudadanos para el Kun, se empezó a rumorear sobre el futuro del delantero argentino.

El Barcelona pica como el gran favorito para ser el próximo club del atacante de la Selección Argentina. No obstante, desde España las últimas informaciones que llegan es que Ronald Koeman no lo quiere para la próxima temporada y no haría presión para que el club azulgrana lo fiche a mitad de año.

Este martes a la tarde, un nuevo candidato apareció para Agüero: Julio César Falconi justamente fue uno de los pocos entrenadores que lo tuvo en Independiente y hoy en una entrevista con TyC Sports dijo lo que todos los fanáticos del Rojo esperaban escuchar desde Avellaneda.

"Lo estamos llamando. Estuvimos hablando con Yoyo (Maldonado), que lo van a llamar a ver si tiene ganas. Sería un placer volver a dirigirlo. Acá no va a poder firmar algo parecido a lo que gana allá, pero volvería a estar con gente amiga, defendiendo los colores que él quiere", aseguró el técnico.

Entre risas aclaró que "la tiene que pelear" si llega al plantel y sentenció: "Habría que volver a meterlo en este ruedo, que es bravo. Es un jugador diferente, de esos que todos queremos dirigir y tener en nuestro equipo. Ya lo tuve, lo disfruté y ojalá que pueda volver a tenerlo para seguir disfrutándolo".

El recuerdo de Falcioni y Agüero juntos en Independiente:

