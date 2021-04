Rojo reveló una charla que tuvo con Cavani y contó la promesa que le hizo si llegaba a Boca

El sueño sigue intacto. La posibilidad de ver a Lucas Torreira y Edinson Cavani juntos en Boca es real, aunque muchas cosas tienen que darse para que semejantes figuras puedan salir de Europa y sumarse al fútbol argentino. Desde la dirigencia del Xeneize ya están trabajando día y noche para poder llegar a un acuerdo con las partes, hacer un esfuerzo económico y buscar con un plantel de lujo una nueva Copa Libertadores.

Mientras tanto, cualquier señal le sirve al hincha para mantener la ilusión, y en ese sentido Marcos Rojo ayudó y mucho. En diálogo con ESPN se refirió a la hipotética llegada del delantero uruguayo, con quien fue compañero en el Manchester United y mantiene una gran relación de amistad teniendo en cuenta que eran de los pocos sudamericanos del plantel.

"Le dije que estaba la posibilidad de que venga para Argentina, para Boca, él me comentó lo de él, que había hablado con Román alguna vez, y que le gustaba mucho la opción, que le interesaría en el futuro, pero yo no soy nadie para decir si viene o no, es una decisión que tiene que tomar con su familia, es importante que jugadores tran grande como Cavani quieran venir a jugar a Boca", reveló sobre una charla que tuvieron hace poco.

¿Se dará? Rojo habló con Cavani sobre su posible llegada a Boca y le realizó una promesa al uruguayo. ¡Imperdible respuesta en #SportsCenterAM! pic.twitter.com/mxx1UbVi5N — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2021

Además, entre risas, contó la promesa que le hizo en caso de que el goleador decida ponerse la azul y oro desde junio: "Le dije que si venía lo iba a llevar a pescar, le gusta la pesca, en Inglaterra me molestaba todos los días, tenía un lago cerca de la casa, y me decía que lleve las cañas".

