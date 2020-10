"No puede con Alianza Lima": Así informan en Chile el presente de Mario Salas

Mario Salas no solo es noticia en Perú por ser entrenador de Alianza Lima. El técnico chileno fue campeón en su país y luego de tener un paso exitoso por Sporting Cristal la temporada 2018, volvió a Chile para dirigir a Colo Colo, club donde no le fue bien. Tras su salida llegó a Alianza, donde por el momento no obtiene buenos resultados.

Con el mal presente en la Copa Libertadores y el torneo local con Alianza Lima, Mario Salas es noticia en los medios chilenos que informan sobre todos los partidos del equipo íntimo: "Mario Salas no puede con Alianza: pierde en Venezuela en el último minuto", es uno de los titulares de varias notas dedicadas al 'Comandante' en el diario La Tercera.

"El Comandante no puede despegar en Perú. A Mario Salas no le acompañan los resultados al mando de Alianza Lima. Solo ha ganado dos partidos, uno de los cuales fue por secretaría", fue otro de los artículos del diario del país del sur.

Otro de los diarios que le dedica un espacio a Mario Salas es The Times Chile: "Mario Salas alcanzó negro registro con Alianza Lima en Copa Libertadores. El equipo del 'Comandante' sumó su primer punto en el actual certamen internacional, siendo colista de su zona y quedó con mínimas opciones de acceder a la Copa Sudamericana".

Mario Salas alcanzó negro registro con Alianza Lima en Copa Libertadores ���������������� | �������������� | �������� ❤ Via @thetimescl https://t.co/FfQsrLs0r2 pic.twitter.com/gAUtJsHHzJ — The Times Chile (@thetimesCL) October 1, 2020

