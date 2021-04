Carrozza se hizo eco de la renuncia de Pergolini y lo destruyó

El pasado miércoles, soltando una noticia más que importante que tomó por sorpresa a todos los fanáticos de Boca, Mario Pergolini, vicepresidente del club, anunció y confirmó que renunció a su puesto como directivo del Xeneize a través de un video publicado mediante sus redes sociales.

Dejando en claro que su partida no estaba vinculada a una supuesta pelea con algún par de la institución, Pergolini, entre otras cosas, manifestó: "La verdad que le agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo. Pero la verdad que no me he peleado con Jorge, quien quiere lo mejor para Boca, ni con Riquelme, que también quiere lo mejor para Boca".

Teniendo en cuenta que el tema en cuestión fue una de las novedades y noticias más importantes de la jornada, lo sucedido no tardó en recolectar un sinfín de comentarios al respecto. Así como muchos hinchas de Boca, Pablo Carrozza, periodista argentino, decidió emitir su opinión con respecto a lo sucedido.

Arremetiendo contra el ahora ex directivo de Boca, Carrozza, sin pelos en la lengua, utilizó su cuenta de Twitter y escribió: "Ahora que lo pienso bien, me parece totalmente injusto decir que Pergolini estuvo pintado en el cargo y no hizo nada durante su estadía como vice de Boca. No se olviden que puso un canal de TV, donde le hicieron una nota a Trueno y otra a eBay".

