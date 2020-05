Pastore: "¿Y si me llama Román? Seguramente le diría que no"

Nació futbolísticamente de Talleres, aunque jugó apenas cinco partidos de manera oficial. Después se marchó a Huracán, donde fue subcampeón en aquel histórico equipo de Ángel Cappa y de ahí saltó al fútbol europeo. Apenas tres años en el fútbol argentino para saltar al Viejo Continente, donde lo fichó Palermo en 2009 y tuvo uno de los mejores rendimientos en toda su carrera profesional.

Ahora Javier Pastore está en Roma esperando por la reanudación de la Serie A, que podría darse a mediados de junio. Mientras vuelve a los entrenamientos individuales, el mediocampista cordobés dio una entrevista con el sitio oficial de Talleres, donde recordó sus inicios en la T, que lo formó como futbolista y le dio la posibilidad de ser profesional a partir del 2006.

Precisamente, le preguntaron qué pasaría si existiese un contacto de los dos clubes más importantes de la Argentina: Boca y River. "Pueden pasar dos cosas, que te llame Gallardo o Riquelme, que para mí, en mi posición, cuando yo era joven, eran ídolos. Seguramente puede ser difícil responder rápido, pero seguramente que no", respondió el exjugador del Paris Saint-Germain.

"Sería de pensar, pero... Si te soy sincero, a mí me gustaría terminar estos dos años acá en la Roma y si tengo que volver a Argentina sería en Talleres primero que todo, no volvería a otro club que no sea Talleres", agregó Pastore. Hoy con 30 años ya lleva más de diez años en el fútbol europeo, donde quiere mantenerse, por lo menos, dos temporadas más con la Roma.

Por último, remarcó: "Pienso que porque salí de Talleres. Si bien no pude jugar mucho, siempre me he sentido cordobés. Soy hincha. Y quizás el dineron que entró de mis pases ayudaron. Quizá la gente por ahí se siente identificada por eso. Soy cordobés, soy hincha de Talleres y por eso quizás me tienen pegado a Talleres".

