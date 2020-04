Queremos llorar: el presidente de Lanús dijo la fecha en la que espera que vuelva el fútbol

Queremos llorar. No podemos más de las ganas de que vuelva el fútbol y somos conscientes de que falta muchísimo.

Bancamos a muerte que esté parado hasta que todo esto se calme, pero la abstinencia de ver rodar el balón es terrible.

Y para colmo, Nicolás Russo nos pegó una piña al mentón con sus declaraciones. El presidente de Lanús, vocal del Comité Ejecutivo de AFA y diputado provincial por Buenos Aires no dudó en que la cosa viene complicada.

“Estoy convencido de que tenemos para rato. Pero hay muchas presiones dando vueltas porque, económicamente, esto estalla. Acá hay un 40% de trabajadores informales que no van a cobrar nada. Va a costar muchísimo salir adelante", señaló.

Luego, tiró fechas: "Para mí, en mayo y en junio no vamos a entrenar. Tiene que bajar la curva y recién ahí... Piensen que los contagios van a seguir. Vamos a ejemplificar: juega Lanús-Vélez y se contagia a un jugador. ¿Cómo seguís teniendo en cuenta que los dos equipos, una semana más tarde, se enfrentan a otros rivales y se va viralizando todo? Yo era optimista. Pero si hoy me decís de volver a entrenar el 10 de julio, te firmo con las dos manos".

La crisis económica que está causando el coronavirus también afecta a los clubes, y el dirigente hizo referencia a eso: "Hay que buscar algo donde perdamos todos o ganemos todos. Venimos teniendo charlas profundas sobre la reprogramación. Si volvemos, por caso, en septiembre, no habrá público. Además, vendrá menos gente al club, los sponsors estarán fundidos... En fin, para recomponernos de esta situación, un club como Lanús necesitaría tiempo hasta buena parte del 2022 para ponerse a cero. Las ventas ayudarían pero no las veo ni ahora ni en diciembre. Y con una o dos transferencias no hacés nada. Va a quedar un lindo despelote. Y no sólo en Lanús. En un pyme y en una pizzería, también".

