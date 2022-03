La gran particularidad por parte de Reinaldo Rueda, es que en el camino clasificatorio al mundial a realizarse en el Golfo Pérsico, dirigió a dos selecciones diferentes, en primera instancia a Chile y luego a su Colombia: Precisamente ambas por fuera de la cita orbital.

RRR Fue el llamado a enderezar el camino que dejó por fuera de Rusia 2018 a la roja. El 22 de marzo de 2019 inició su camino con el equipo nacional austral en un duelo de carácter amistoso en el cual cayó 3-1 ante México, en San Diego, California.

Sus inicios no fueron los mejores frente al equipo de la estrella solitaria, debido a que en los cuatro partidos del camino clasificatorio rumbo a Qatar 2022, dirigió cuatro, dentro de los cuales solamente pudo sumar cuatro puntos; correspondientes al empate 2-2 con Colombia y al 2-0 en el clásico ante Perú disputado en el estadio Nacional de Chile. Luego pierde duramente en su visita ante Venezuela y sirve como moneda de cambio para llegar a su país.

Ya siendo la cara principal del combinado Cafetero inició de espectacular manera cuando venciera 3-0, en Lima a Perú; hasta el momento todo parecía que iba a ser un gran camino frente a los tricolores, sin embargo, el paso de los partidos esa opción se fue diluyendo y más cuando comenzó a concretar una racha de malos resultados.

Fueron un total de 7 partidos en los cuales la selección de Colombia no anotó gol, y en los que en dos de ellos perdió, precisamente en sus visitas a Brasil y Argentina, y por qué crees entraron su déficit de juegos y con los cuales se fue finiquitando su eliminación.

Claro está que el partido clave en el cual se puede decir que Colombia le dijo adiós a la opción de clasificarse al próximo Mundial, fue en el que cayó por la mínima diferencia ante Perú, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por medio de un solitario tanto de Edison Flores.

Pese a que en conferencia de prensa no habló de renuncias, todos los caminos parecen indicar que no continuará frente al seleccionado nacional de Colombia, el cual eventualmente en los próximos días anunciará su destitución luego de que la descalificación, situación determinante para la continuidad del director técnico, que no se metió en los grupos del Mundial.