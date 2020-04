Se pudrió todo: el presidente de Belgrano destruyó a River y amenazó con denunciarlo en la FIFA

Se pudrió todo entre River y Belgrano de Córdoba. Hace rato que se abrió la polémica por el pago del pase de Matías Suárez, pero la situación parece haber llegado a un límite y fue Jorge Franceschi, presidente del 'Pirata', quien en diálogo con Diario Olé no se guardó nada. "Básicamente River nunca pagó en tiempo y forma durante todo el 2019, pero incluso nosotros fuimos contemplativos en muchas ocasiones pero ahora ya no. En este año, en febrero nos pagaron 100 mil dólares de la cuota vencida y luego no nos respondieron más los mensajes. Es una vergüenza la situación... No es gente que honre su palabra", comenzó diciendo.

El delantero llegó al Millonario en enero del año pasado en un traspaso que también fue muy picante: Marcelo Gallardo jugó un rol esencial llamando al jugador para convencerlo de irse con el torneo ya comenzado y el equipo en el que debutó en una situación muy delicada, que terminó con el descenso a la segunda categoría tiempo después. Por eso, la relación entre ambos clubes de entrada no fue en buenos términos, y la tensión se estiro hasta el punto de haber chances de elevar el caso a la FIFA por incumplimiento de pago.

"El viernes (10 de abril) se vence la última cuota del pase de Matías, y nosotros ya damos por descontado que no pagarán. Nos están debiendo 870 mil dólares, que representan casi 56 millones de pesos... Creo que River pidió un adelanto de dinero en Conmebol, así que ojalá se acuerden de cumplir con sus obligaciones, de lo contrario los demandaremos la semana que viene", señaló el máximo dirigente del equipo del interior del país. "Muchos creen que conseguir campeonatos te da impunidad, y lo que no saben es que cuando eso se logra sobre la base de jugadores que contratan y que no pueden pagar se llama estafa", agregó.

�� "Muchos creen que conseguir campeonatos te da impunidad, y lo que no saben es que cuando eso se logra sobre la base de jugadores que contratan y que no pueden pagar se llama estafa".



- Jorge Franceschi, sobre la deuda que tiene River en uno de los pagos por Matías Suárez �� pic.twitter.com/NaWOWmhF9W — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 7, 2020

Luego, dejó en claro que su intención siempre fue el diálogo, pero no recibió respuesta alguna: "Uno parece que está solo en este reclamo, pero la realidad es que las reglas son claras y esto así no va más. Hay una cuestión humana, de valores, de no creer que el otro es insignificante para tu nombre y para tus logros. Creo que esta pandemia va a servir mucho para destapar todas estas miserias humanas. Pero repito, esto se acabó. Este mundo de la avivada, de llevarte al mejor jugador y no pagar, ya no va más. A D'Onofrio lo he llamado varias veces este año y nunca me atendió. Y no me importa eso, porque yo soy presidente de Belgrano, me debo al club y lo seguiré llamando igual", reveló.

Para cerrar, hizo una apreciación personal: "Se nota que tienen una doble moral. Esta dirigencia no está a la altura de River...". ¿Cómo son los números en cuestión? La venta del goleador a River fue por 3 millones de dólares netos, dividido en 6 cuotas. Al firmarse el contrato y en febrero del 2019, se pagaron 350 mil dólares cada vez. En abril y julio de ese mismo año se sumaron dos pagos de 275 mil dólares más. En febrero de 2020 comenzó el problema, cuando en Belgrano debían recibir 550 mil dólares y les llegó solo 100 mil. En tres días el Millonario debería abonar otra cuota igual, a todo esto sumado un bono de 250 mil dólares si Suárez firma el 50% de las planillas, lo cual sucederá.

Lee También