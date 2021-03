Vignolo: el mensaje que le llegó tras el partido de Boca y una picante editorial contra ese hincha

Boca enfrentó con mucha autoridad un partido en el que tenía todo para perder: luego de la derrota 2-1 ante Talleres de Córdoba por la sexta fecha de la Copa de la Superliga, partido en el que Carlos Izquierdoz y Frank Fabra se pelearon dentro del campo de juego y el equipo de Miguel Ángel Russo jugó muy mal, tocaba dar la cara por Copa Argentina.

Ante Defensores de Belgrano, el Xeneize tenía la obligación de cambiar la cara y lo hizo sin problemas: 3-0 con dos goles de penal de Mauro Zárate y una anotación de Emmanuel Mas para así meterse en octavos de final de dicha competencia y dejar en el camino varios rumores acerca de la continuidad del DT y algunas peleas internas dentro del club.

Quien analizó lo sucedio anoche en el Único de La Plata fue Sebastián Vignolo, en ESPN F90, haciendo una editorial muy picante contra un fanático que le mandó un mensaje apenas el árbitro pitó el final, insinuando que ahora no iban a poder criticar a los de La Ribera ya que habían conseguido la victoria.

"Encontré una billetera, vi al que se le cayó, y le dije que era suya. Me agradeció y se fue. Colectivo, primer asiento, una persona con dificultad para caminar, subió y le dije que se siente. Llegué a un lugar y le dije por favor, si tenía tal cosa, me fuí y le dije muchas gracias. Estoy diciendo cosas que no pasaron, pero que si llegan a pasar, son normales. No hay que felicitar por eso. La persona está haciendo lo que tiene que hacer. Ser cordial, es lo que se tiene que ser. Si parás en la senda peatonal, es lo que hay que hacer, nadie me tiene que felicitar", comenzó tirando el conductor para luego comparar.

"Boca le ganó a Defensores de Belgrano, bien. Era lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer con Claypole, sin sufrir tanto. A los fanáticos los entiendo hasta cierto punto, cuando roza la ridiculez. Cómo un tipo futbolero puede poner ayer 'y ahora qué van a decir'. Te quedan dos opciones, o bloquearlo o decirle que no entiende la historia de Boca", disparó contra dicha persona.

Y siguió dedicándole sus palabras: "Boca hizo lo que tiene que hacer, como tenía que ganar. Si querés podemos analizar, cómo le ganó, qué mostró positivo, algunos pibes, qué podemos debatir, porque este es un programa de debate, que quizás no lo entendiste, si Rojo está ya para jugar, si Zárate es Zárate, si Rossi puede pelearle a Andrada. Pero no vamos a entrar con los bombos porque Boca le ganó a Defensores de Belgrano. Hizo lo que tenía que hacer. Ni más, ni menos".

