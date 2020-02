A Independiente no le saldrá gratis el 0-1 en el Cilindro de Avellaneda ante Racing. El equipo de Lucas Pusineri quedó tocado y también todos los protagonistas del club. Desde la esfera más alta hasta la más baja.

Ayer el Rojo le empató sobre la hora a Arsenal por la Superliga Argentina en un estadio semi vacío y con un ambiente hóstil pero entendible en el contexto.

Este martes, Sebastián Vignolo abrió el programa de 90 Minutos de Fútbol con una editorial pura y exclusivamente de Independiente.

Si le pudieses poner el nombre de una película a esta foto, ¿cuál sería? pic.twitter.com/4jU9jTLBMA — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 18, 2020

"Independiente está en diciembre. Está con la cabeza reventada, está colapsado, agotado. Pasó todo el año y todo el año lo abrumó, le quitó energías. Está como para tomarse vacaciones, como para volver a empezar. Lo grave para Independiente es que estamos en febrero", empezó el Pollo.

"Detonó antes de empezar. Ayer lo veía y al mismo tiempo me daba pena: el chiquito que se acalambró, Velasco que entró, Martínez... chicos que tienen que crecer a las apuradas en un terreno que ayer era un infierno de verdad. Ayer era un infierno jugar en Independiente. Había un clima que yo hacía muchísimo tiempo no veía en Independiente", agregó.

"Me tocó relatar la Sudamericana que ganó Independiente. Me enamoré de ese equipo (...) Y lo vi a noche: era un amigo que tenía todo y ahora no tiene nada. Tenía una sonrisa ancha y ahora está llorando por los rincones y encima se pega solo. La cosa es que te peguen los de frente, es la ley de la vida. Independiente ha ganado mucho lindo. Ahora también está cuando te pegas solo, cuando no te ayudan los que te tienen que ayudar. Hay que errores que a esta altura profesional los considero inadmisible: olvidarse que tenía amarilla un jugador que después echaron, gritar un gol como si fuese el del campeonato del mundo y se vaya expulsado. El perro hace siempre pis adentro", reflexionó.

Vignolo además habló de los hinchas que se fueron ayer del Libertadores de América, vistiendo camisetas de Bochini, Rolfi Montenegro, Federico Insúa, de manera muy mal desde lo anímico: "La gente de Independiente empezó la noche 'vamos, vamos los pibes'... duró hasta el gol de Arsenal. Ya era la dirigencia, ya eran los grandes, ya eran todos".

Por último, dijo lo que tendría que hacer el club para pasar la página: "Encerrarse, hacerse fuerte con lo que tiene, no sé si es mucho o poco; corazón caliente y a la lucha. Tiene todo el año por delante y un año así no lo puede vivir".

Un reflejo de lo que es Independiente hoy.

+ El video:

"A INDEPENDIENTE LO VI DETONADO, DESTRUIDO... APAGADO"#90MinutosFOX | @PolloVignolo comenzó el programa con un comentario editorial sobre el Rojo y señaló: "Tiene que tener fortaleza en la derrota; Independiente está con el corazón partido". pic.twitter.com/nCq8nDgDii — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 18, 2020

