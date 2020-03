YoMeQuedoEnCasa: trolean a Deza por dar like a un Tweet de Zambrano sobre el Coronavirus

El tema coronavirus se presta para todo. Muchos llegan a la histeria y la irracionalidad por su preocupación, mientras otros se van por el lado del humor.

Este sábado, por ejemplo, Chucho Chávez fue taggeando en una historia realmente hilarante. El del Sport Boys usó un sostén en vez de mascarilla y no tuvo problemas en tomarse una foto.

Obviamente, los usuarios de las redes también se van por lo cómico. Ni que decir con la cantidad de memes producidos en tiempos de COVID-19.

Este domingo, una publicación de Carlos Zambrano dio motivo para la burla de los cibernautas. No fue su texto, ni su foto, la que dieron pie a esto, sino un like muy particular.

Evita asistir a eventos públicos, reuniones familiares y/o amicales este fin de semana ��

Es el momento de ser responsable y quedarse en casa#PerúEstáEnNuestrasManos ���� #YoMeQuedoEnCasa �� pic.twitter.com/Q9sh8GzMP5 — Carlos Zambrano (@5zambranocz) March 15, 2020

"Evita asistir a eventos públicos, reuniones y/o amigales este fin de semana. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa", escribió el Kaiser junto a los hashtags #PerúEstáEnNuestrasManos y #YoMeQuedoenCasa.

Entonces, el mismísimo Jean Deza, quien ha sido ampayado en fiestas en cuatro oportunidades, le dio me gusta. Obviamente, este dio pie para las burlas ¿Acaso es posible que el Tornado sea responsable y se quede en casa? Difícil imaginarlo.

