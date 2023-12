Cristiano Ronaldo va rumbo a los 39 años (cumplirá el próximo cinco de febrero), pero no hay ningún tipo de señal -por lo menos visible- que indique que su retiro del fútbol profesional se esté aproximando. Por el contrario, sus números durante el año, tanto en el Al Nassr como en la Selección de Portugal, lo siguen manteniendo en lo más alto del mundo.

Por un lado, CR7 es uno de los máximos goleadores del 2023 con 50 tantos. Comparte el segundo lugar de este clasificación con Erling Haaland (Manchester City y Selección de Noruega) y Kylian Mbappé (París Saint-Germain y Selección de Francia) y está a tan solo uno de Harry Kane (Bayern Munich y Selección de Inglaterra).

Y por el otro, se encuentra en la cima de los futbolistas mayores de 36 años con más minutos en los últimos 12 meses. Hasta entonces acumula 4267 entre las competiciones que disputó con el equipo saudí (Liga Pro, Champions League de la AFC y Copa del Rey de Campeones) y los encuentros en los que participó de la Selección de Portugal (amistosos y partidos por las Eliminatorias para la Euro 2024).

Detrás de él, entre los primeros cinco, se ubican: Jan Vertonghen del Anderlecht (4228), Juraj Kucka del Slovan Bratislava (4164), Karim Benzema del Al Ittihad (3957) y recién en el quinto escalón se ubica Lionel Messi del Inter Miami, que no solo no podrá aumentar su registro, sino que los que viene atrás podrían superarlo, dado que ya no tiene compromisos por delante en este año.

Los que encabezan el top ten del ranking de ”veteranos” que encabeza Cristiano Ronaldo son: Guram Kashia del Slovan Bratislava (3850), Eran Zahavi del Maccabi Tel Aviv (3804), Luka Modric del Real Madrid (3801), Oliver Giroud del AC Milan (3751) y cierra André-Pierre Gignac de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (3737).

Los compromisos que le quedan a Cristiano Ronaldo en el 2023

A Cristiano Ronaldo le quedan tres compromisos con el Al Nassr, con los que intentará seguir engrosando su estadística de cantidad de minutos en el año y quedarse con el primer puesto de la tabla de máximos goleadores del 2023. En orden, a su calendario le restan completarse los duelos con Al Ettifaq el viernes 22, Al Ittihad el martes 26 y Al Taawon el sábado 30.

En 2023, Cristiano Ronaldo logró ser campeón en Medio Oriente

Cristiano Ronaldo sumó un nuevo título a su vitrina en este 2023. Esta vez, con la camiseta del Al Nassr se adjudicó la Liga de Campeones de Clubes Árabes. En la final venció 2 a 1 al Al Hilal con dos tantos suyos. Además, fue el goleador del certamen con seis tantos.