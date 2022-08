El 2022 de Novak Djokovic tuvo brillo en la última edición de Wimbledon, cuando volvió a ganar un Grand Slam e igualó a Rafael Nadal como máximo ganador en los cuatro grandes. El triunfo ante Nick Kyrgios en la final de hace casi un mes ya quedó atrás y el serbio está envuelto en una nueva polémica.

Al igual que con si situación de cara a Australian Open al inicio del año, su rechazo a la vacunación contra el Covid-19 lo aleja de participar en varias de las canchas más importantes del Circuito ATP. Ahora, Nole no podrá estar en el Masters 1000 de Montreal.

Este miércoles se confirmó que Djokovic no será uno de los participantes a pesar de haber sido incluido originalmente en la lista de cabezas de serie. El Gobierno de Canadá no fue flexible con su política para visitantes al país y, al no querer vacunarse, el serbio no podrá ingresar al territorio norteamericano para afrontar el evento.

Todo extranjero que ingrese a Canadá debe tener dos dosis de la vacuna, con al menos 14 días desde la última inyección. Es por eso que, tras la baja por lesión de Alexander Zverev, Djokovic se convirtió en la segunda gran ausencia de la competencia.

Pero Montreal no es lo único de la gira que podría perderse. Es que la semana siguiente se jugará el Masters 1000 de Cincinnati y luego US Open. Las reglas en Estados Unidos son las mismas que en Canadá, por ende, todo apunta a que tampoco estará en aquellos compromisos.