Atletico Madrid and Barcelona will clash off on Sunday at Wanda Metropolitano in the 16th round of the 2022-23 La Liga season. Find out here the kick-off time, and how to watch it or live stream free in different parts of the world.

Atletico Madrid vs Barcelona: TV Channel, how and where to watch or live stream free 2022-2023 La Liga in your country

The 16th match of the 2022-23 La Liga season will be played between Atletico Madrid and Barcelona at Wanda Metropolitano in Madrid on Sunday, January 8, 2022. Here you can find the kick-off time of this Spanish league soccer match and how to watch it or live stream free in your country.

It marks the 239th time these two teams have faced one other in league play. Not surprisingly, Barcelona have dominated these matchups, winning 106 games played between the two sides. Atletico de Madrid, however, have emerged victorious 76 games, while 56 games have resulted in a tie.

On February 6, 2022, in the previous season, the two teams met for the last time, and the Blaugrana came out on top 4-2. As they will be playing each other for the first time in the 2022/2023 La Liga season, the match promises to be an interesting contest.

Atletico Madrid vs Barcelona: Kick-off Time

Argentina: 5:00 PM

Australia: 7:00 AM (Next day)

Bangladesh: 2:00 AM (Next day)

Belgium: 9:00 PM

Brazil: 5:00 PM

Cameroon: 9:00 PM

Canada: 3:00 PM (ET)

Costa Rica: 2:00 PM

Croatia: 9:00 PM

Denmark: 9:00 PM

Ecuador: 3:00 PM

Egypt: 10:00 PM

France: 9:00 PM

Germany: 9:00 PM

Ghana: 8:00 PM

India: 12:45 AM

Indonesia: 2:00 AM (Next day)

Iran: 10:45 PM

Ireland: 8:00 PM

Israel: 10:00 PM

Italy: 9:00 PM

Jamaica: 3:00 PM

Japan: 5:00 AM (Next day)

Kenya: 11:00 PM

Malaysia: 4:00 AM (Next day)

Mexico: 2:00 PM

Morocco: 8:00 PM

Netherlands: 9:00 PM

New Zealand: 8:00 AM (Next day)

Nigeria: 8:00 PM

Norway: 9:00 PM

Poland: 9:00 PM

Portugal: 8:00 PM

Qatar: 11:00 PM

Saudi Arabia: 11:00 PM

Senegal: 8:00 PM

Serbia: 9:00 PM

Singapore: 4:00 AM (Next day)

South Africa: 10:00 PM

South Korea: 5:00 AM (Next day)

Spain: 9:00 PM

Sweden: 9:00 PM

Switzerland: 9:00 PM

Tanzania: 11:00 PM

Trinidad and Tobago: 4:00 PM

Tunisia: 8:00 PM

Uganda: 11:00 PM

UAE: 12:00 AM (Next day)

UK: 8:00 PM

United States: 3:00 PM (ET)

Atletico Madrid vs Barcelona: TV Channel and Live Streaming

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Australia: beIN Sports Connect, Optus Sport

Bangladesh: T Sports

Belgium: Play Sports, Eleven Sports 1 Belgium, Play Sports 1

Brazil: GUIGO, ESPN, NOW NET e Claro, Star+

Cameroon: SuperSport MaXimo 1, DStv Now, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, Supersport Grandstand ROA, SuperSport MáXimo 3

Canada: TSN.ca, TSN App

Costa Rica: Sky HD, VIX+

Croatia: Arena Sport 6 Croatia

Denmark: TV2 Sport X, TV2 Play Denmark

Ecuador: ESPN, Star+

Egypt: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, TOD

France: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free

Germany: DAZN1, DAZN

Ghana: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1, Supersport Grandstand ROA

India: Sports18, Sports18 HD, Voot Select

Indonesia: beIN Sports 3 Indonesia, beIN Sports Connect Indonesia

International: Bet365

Iran: beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, TOD

Ireland: ITVX, Premier Player HD, ITV 4, Premier Sports 1, LaLigaTV

Israel: One Sport

Italy: DAZN

Japan: WOWOW Live, DAZN

Kenya: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, Supersport Grandstand ROA

Malaysia: sooka, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Malaysia

Mexico: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Morocco: beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports HD 1, TOD

Netherlands: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

New Zealand: Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Nigeria: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga Nigeria

Norway: TV 2 Play, TV2 Sport

Poland: Eleven Sports 1 Poland

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Qatar: beIN Sports Premium 1, TOD, beIN Sports HD 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Saudi Arabia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, TOD

Senegal: Supersport Grandstand ROA, DStv Now, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Serbia: Arena: Sport 1P

Singapore: StarHub TV+, beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Singapore

South Africa: SuperSport Laliga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, Supersport Grandstand, DStv App, SuperSport GOtv LaLiga

Spain: DAZN, DAZN LaLiga

Sweden: C More Fotball, C More Sweden, Discovery+

Switzerland: Blue Sport 2, Blue Sport, Blue Sport 6

Tanzania: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, Supersport Grandstand ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Tunisia: beIN Sports English, TOD, beIN Sports HD 1, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Uganda: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, Supersport Grandstand ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

United Arab Emirates: TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

United Kingdom: Viaplay Sports 1, ITVX, LaLigaTV, Viaplay UK, ITV 4

United States: ESPN+, ESPN Deportes