Sampdoria and AC Milan face off on Saturday, September 10, on Matchday 6 of the 2022-23 Serie A. Here, you will find how to watch the game in different parts of the world.

Sampdoria vs AC Milan: TV Channel, how and where to watch or live stream online free 2022-23 Serie A in your country

Serie A reigning champions AC Milan take on Sampdoria on Saturday, Sept. 10, on Matchday 6 of the 2022-23 season. Here, find out how to watch this exciting Italian league game in your country. Paramount+ (7-day free trial) will broadcast the game in the US. If you are in Canada, tune in to fuboTV Canada.

Stefano Pioli’s side heads into this game in high spirits as it comes from beating archrivals Inter Milan last weekend. The Rossoneri are two point behind leaders Atalanta, which is why this is a must-win.

The hosts, on the other hand, got off to a terrible start to the campaign. Sampdoria have yet to win a game this season (D2 L3), as last weekend they were unable to hold on to their lead against Hellas Verona.

Sampdoria vs. AC Milan: Kick-Off Time

Australia: 4:45 AM (Sunday)

Bahamas: 2:45 PM

Bangladesh: 12:45 AM

Barbados: 2:45 PM

Belize: 12:45 PM

Botswana: 8:45 PM

Brazil: 3:45 PM

Brunei: 2:45 AM (Sunday)

Burundi: 8:45 PM

Cameroon: 7:45 PM

Canada: 2:45 PM (EDT)

Eswatini: 8:45 PM

Ethiopia: 9:45 PM

Fiji: 6:45 AM (Sunday)

France: 8:45 PM

Gambia: 6:45 PM

Germany: 8:45 PM

Ghana: 6:45 PM

Guyana: 2:45 PM

India: 12:15 AM (Sunday)

Ireland: 7:45 PM

Italy: 8:45 PM

Jamaica: 2:45 PM

Kenya: 9:45 PM

Lesotho: 8:45 PM

Liberia: 6:45 PM

Malawi: 8:45 PM

Malaysia: 2:45 AM (Sunday)

Malta: 8:45 PM

Mauritius: 10:45 PM

Mexico: 1:45 PM

Namibia: 8:45 PM

Netherlands: 8:45 PM

New Zealand: 6:45 AM (Sunday)

Nigeria: 7:45 PM

Pakistan: 11:45 PM

Papua New Guinea: 4:45 AM (Sunday)

Philippines: 2:45 AM (Sunday)

Portugal: 7:45 PM

Rwanda: 8:45 PM

Sierra Leone: 6:45 PM

Singapore: 2:45 AM (Sunday)

Solomon Islands: 5:45 AM (Sunday)

South Africa: 8:45 PM

South Sudan: 8:45 PM

Spain: 8:45 PM

Sri Lanka: 12:15 AM (Sunday)

Sudan: 8:45 PM

Tanzania: 9:45 PM

Trinidad and Tobago: 2:45 PM

Uganda: 9:45 PM

UK: 7:45 PM

United States: 2:45 PM (ET)

Zambia: 8:45 PM

Zimbabwe: 8:45 PM

Sampdoria vs. AC Milan: TV Channel and Live Streaming

Australia: beIN SPORTS 3, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Barbados: ESPNPlay Caribbean

Belize: ESPN2

Botswana: DStv Now, SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1

Brazil: GUIGO, NOW NET e Claro, Star+, ESPN

Brunei: beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect

Burundi: SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3, Canal+ Sport 5 Afrique, DStv Now

Cameroon: Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport Variety 3, DStv Now, SuperSport GOtv Select 1

Canada: fuboTV Canada

Ethiopia: SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3, DStv Now

Fiji: Sky Sport 7 beIN Sports

France: Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Gambia: DStv Now, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Germany: DAZN, DAZN2

Ghana: SuperSport Variety 3, DStv Now, SuperSport GOtv Select 1, Canal+ Sport 5 Afrique

India: Voot Select

Ireland: BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport App

Italy: Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, DAZN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 4K

Jamaica: ESPNPlay Caribbean

Kenya: SuperSport Variety 3, DStv Now, SuperSport GOtv Select 1

Lesotho: SuperSport Variety 3, DStv Now, SuperSport GOtv Select 1

Liberia: SuperSport Variety 3, DStv Now, SuperSport GOtv Select 1

Malawi: SuperSport Variety 3, DStv Now, SuperSport GOtv Select 1

Malaysia: beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Malta: GO TV Anywhere, TSN3 Malta

Mauritius: DStv Now, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Mexico: Star+, ESPN2 Mexico

Namibia: SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3, DStv Now

Netherlands: Ziggo Sport Voetbal

New Zealand: Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Nigeria: SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1, Canal+ Sport 5 Afrique

Philippines: beIN Sports Connect Philippines, beIN Sports 1 HD

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV4

Rwanda: SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3, Canal+ Sport 5 Afrique

Sierra Leone: SuperSport Variety 3, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport GOtv Select 1, DStv Now

Singapore: beIN Sports Singapore, beIN Sports Connect Singapore, StarHub TV+

Solomon Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

South Africa: SuperSport GOtv Select 1, DStv App, SuperSport Football, MáXimo 360

South Sudan: DStv Now, STARZPLAY

Spain: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Sudan: DStv Now, SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1, STARZPLAY

Tanzania: SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3, DStv Now

Trinidad and Tobago: ESPNPlay Caribbean

Uganda: DStv Now, SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1

UK: BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com

United States: Paramount+

Zambia: SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1

Zimbabwe: SuperSport Variety 3, DStv Now, SuperSport GOtv Select 1