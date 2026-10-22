Alineaciones de Hoffenheim y Lyon por la Europa League: formaciones probables

Hoffenheim y Lyon se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hoffenheim recibe a Lyon este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Hoffenheim viene de caer 2-3 ante Beşiktaş y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Lyon viene de ganarle 3-2 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Redacción Bolavip reúne el trabajo conjunto de periodistas y editores de nuestro equipo editorial. Los contenidos publicados bajo este perfil son elaborados de manera colaborativa, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial en distintas etapas del proceso. Los contenidos son revisados por nuestro staff antes de su publicación. Nuestro objetivo es ofrecer información deportiva relevante, clara y actualizada.