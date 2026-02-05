¡Más cerca del Mundial! El acierto de Endrick en su fichaje al Lyon

Pasaron solo 5 partidos para confirmar que la decisión de Endrick de dejar el Real Madrid para sumar minutos en el Olympique de Lyon fue un acierto. Es que ya registra un promedio de un gol por partido, con su hatrrick frente al Metz por la Ligue 1 y sus goles por la Copa de Francia, primero en los 16vos de Final con el Lille y después en los Octavos de Final con el Stade Lavallois.

Encima, registró una asistencia en su debut el pasado 18 de enero contra el Stade Brestois, por lo que entre los propios y los que concedió exhibe 6 tantos en 5 compromisos, cuando en el primer equipo de la Casa Blanca, en la presente temporada, solo alcanzó a registrar 88 minutos (solo 11 por LaLiga, los restantes por la Copa del Rey), con los cuales no pudo marcar.

Este aumento significativo en su protagonismo no hizo más que elevar sus posibilidades para que Carlo Ancelotti lo convoque, en principio, para los amistosos de la fecha FIFA de marzo. De esa manera, podrá demostrarle a su exentrenador en el club merengue, en vivo y en directo, que está para ser parte de la Selección de Brasil que competirá en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El entrenador italiano de la Verdeamarela expresó en cada una de las conferencias de prensa que brindó en el país sudamericano que lo que más tendrá en cuenta a la hora de las citaciones es la continuidad y que, más allá de su nivel, demuestren estar óptimos físicamente, aspectos que, por lo que aparentó en su pocas semanas en Lyon, Endrick reúne.

Los amistosos de Brasil en la fecha FIFA de marzo

Mientras que la Selección Argentina y su similar de España se enfrentan en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar, por la Finalissima, Brasil chocará con Francia en un amistoso pautado para el 26 de marzo en el Gillete Stadium de Boston. Cinco días más tarde, será el turno de presentarse en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, ante Croacia.

Los jugadores que tendrían un lugar asegurado en la lista de convocados de Carlo Ancelotti

ver también El temible once que planifica Carlo Ancelotti para que Brasil sea campeón del Mundial 2026

ver también Endrick: de su mensaje a Carlo Ancelotti a su deseo para Brasil en la Copa del Mundo 2026

De no media imponderables, la lista que confeccionará Carlo Ancelotti incluirá, conforme a medios de comunicación brasileños, a: Alisson Becker, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Casemiro, Bruno Guimaraes, Estevao, Raphinha, Rodrygo Goes y Vinícius. Asimismo, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha y Joao Pedro son otros que están muy cerca, en tanto que Neymar sigue en duda.

Publicidad

Publicidad

En síntesis