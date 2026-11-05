Alineaciones de Real Sociedad y Lyon por la Europa League: formaciones probables

Real Sociedad y Lyon se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Reale Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad recibe a Lyon este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de ganarle 6-0 a Lillestroem y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Lyon viene de caer 0-3 ante Hoffenheim y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Real Sociedad y Lyon

Real Sociedad (4-4-2): Unai Marrero, Igor Zubeldia, Mamadou Sarr, Jon Martin, Sergio Gomez, Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.

Lyon (4-3-3): Dominik Greif, Zachary Athekame, Felix Bacher, Ruben Kluivert, Abner Vinicius, Tanner Tessmann, Mads Bidstrup, Corentin Tolisso, Kail Boudache, Keito Nakamura, Julien Duranville.

La previa de Real Sociedad y Lyon: todo lo que hay que saber