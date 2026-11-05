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Alineaciones de Real Sociedad y Lyon por la Europa League: formaciones probables

Real Sociedad y Lyon se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Reale Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad vs. Lyon, Europa League
Real Sociedad vs. Lyon, Europa League

Real Sociedad recibe a Lyon este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de ganarle 6-0 a Lillestroem y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Lyon viene de caer 0-3 ante Hoffenheim y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Real Sociedad y Lyon

Real Sociedad (4-4-2): Unai Marrero, Igor Zubeldia, Mamadou Sarr, Jon Martin, Sergio Gomez, Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.

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Lyon (4-3-3): Dominik Greif, Zachary Athekame, Felix Bacher, Ruben Kluivert, Abner Vinicius, Tanner Tessmann, Mads Bidstrup, Corentin Tolisso, Kail Boudache, Keito Nakamura, Julien Duranville.

La previa de Real Sociedad y Lyon: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
  • Estadio: Reale Arena
  • Historial: 4 cruces — Real Sociedad ganó 2, Lyon ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 28/08/2013: Real Sociedad 2-0 Lyon
  • Próximo partido de Real Sociedad: vs. Crystal Palace, jueves 26 de noviembre
  • Próximo partido de Lyon: vs. Lillestroem, jueves 26 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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