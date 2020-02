Después de mantener una regularidad en sus participaciones con América, Edson Álvarez consiguió lo que tanto soñó desde pequeño: viajar a Europa para tener su primera experiencia internacional en el futbol.

Durante el mercado de pases del verano de 2019, Machín aprovechó una oferta de Ajax y partió al Viejo Continente para seguir jerarquizar su rendimiento y aumentando el interés de Gerardo Martino para ser convocado con más frecuencia a la Selección de México.

Sin embargo, el exÁguilas habló en una entrevista exclusiva con Marc Crosas y dio detalles de cómo le costó la adaptación durante los primeros meses que vivó en Holanda sin su familia.

"Han sido meses muy difíciles porque no he estado con mi novia y mi hija por cuestiones migratorias. Son cositas que, quieras o no, tienen muchísimo que ver. Yo estando acá solo es un poco complicado", aseguró el centrocampista defensiva, quien también a veces pasa a la defensa.

En el mismo diálogo con TUDN, Edson se desahogó sobre la falta de continuidad que está teniendo en la Eredivisie: "Son cosas que también algunas veces ni yo mismo puedo explicar. A mí me corresponde seguir entrenando y dar el cien. Como te digo, son cosas que uno no entiende, decisiones del cuerpo técnico".

