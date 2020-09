Amigos hasta el último día: Suárez defendió, en vivo, a Messi

Cuando llegó Ronald Koeman a Barcelona, una de las primeras decisiones que tomó fue la de comunicarle a Luis Suárez que no lo tendría presente para el nuevo equipo que tenía en la cabeza. Unos días después, el mundo del fútbol explotó con la noticia de que Lionel Messi tenía decidido no seguir en Barcelona.

Semansa después, La Pulga anunció que su continuidad en el club pese a no tener intenciones de hacerlo. ¿Por qué lo hizo entonces? Porque Josep María Bartomeu, presidente de la institución Culé, no cumplió con su palabra de liberarlo y la única opción que tenía Leo para salir era haciéndole jucio al Barça, algo que no estaba en su cabeza.

Hoy, Lucho Suárez tuvo su merecida despedida con una conferencia de prensa. Habló muchísimo, se emocionó hasta las lágrimas y también utilizó una frase para defender a Leo, su mejor amigo.

"Si el club y el jugador piensan que hasta aquí llegó, hay que aceptarlo. Y si es el jugador el que quiere irse, también", dijo. Clarísimo, ¿no?

Sobre su relación con La Pulga, contó: "Con Leo nos conocemos bastante, sabemos lo que pensamos y somos bastante grandes como para estar dándonos consejos. Todo el mundo sabe la relación que tenemos. Cuando uno llega te dicen cuidado con Leo que es delantero, después de muchos años decían que se llevaba mal con uno y con otro. Y ahora decían que le hacía mal. No diré quién. En mi caso, me tengo que ir orgulloso".

Se va un grandísimo jugador y una mejor persona. ¡Muchísima suerte en tu futuro, Lucho querido!

