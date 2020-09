Aubameyang explicó los motivos por los que rechazó ir al Barcelona

A mediados del 2018 y luego de desempeñarse de manera positiva en las filas del Borussia Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang decidió salir de la Bundesliga y afrontar nuevos desafíos en la Premier League. En dicho mercado de pases, mediante una gran inversión de por medio, el Arsenal se hizo con lo servicios del artillero en cuestión.

Pisando fuerte desde sus primeros encuentros con los colores de Los Gunners, el artillero tardó poco en convertirse en una de las principales figuras del elenco inglés. Al día de la fecha, el oriundo de Gabón es el crack destacado de un equipo que lentamente comenzó a levantar su nivel gracias a los cambios implementados por Mikel Arteta.

Lógicamente, como era de esperarse gracias a su gran nivel desplegado en los campos de juego de la Premier League e incluso en distintos torneos internacionales, muchos titanes del Viejo Continente se posicionaron tras los servicios de Aubameyang. "Hubo varias ofertas, sobre todo del Barcelona, pero también de otros clubes", confesó el goleador en diálogo con Canal Football Club.

"Mi prioridad era quedarme en el Arsenal por dos motivos: el primero es el técnico, Mikel Arteta, porque hablamos mucho durante el confinamiento y me convenció, sobre todo en relación al proyecto", continuó Pierre Emerick , desvelando que el DT fue más que importante en relación a su continuidad en el club.

Destacando el cariño brindado por parte de los seguidores de Arsenal también tuvo mucha relevancia a la hora de tomar la decisión final, el goleador cerró: "Y claro, en segundo lugar, está el cariño que me llega de la afición y de la gente del club. Desde que llegué aquí he sido tratado como uno de ellos, y siendo uno de ellos, me voy a quedar aquí, es así de simple".

