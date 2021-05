Los gigantes que firmaron para jugar la Superliga y podrían quedarse sin Champions

Su deseo de crear una competición paralela a la Orejona dinamitó el viejo continente. A poco menos de 2 semanas para que finalice la temporada 2020/2021 en el fútbol europeo y con las plazas internaciones en disputa, te contamos la realidad de 5 fundadores de la Superliga que podrían no estar en la próxima Champions.

Arranquemos con Italia. Gracias a sus triunfos de anoche, Milan y Juventus continúan luchando por un puesto a la Liga de Campeones donde Napoli podría dejar a uno de los gigantes lombardo por fuera. Incluso, podríamos ver el fin de semana a la Vecchia Signora y Cr7 sin Champions más de una década después.

Inglaterra, a hacer las cuentas

Liverpool visita esta noche Old Trafford con el objetivo de sumar de a 3 y no quedar relegado a la Europa League, torneo al que incluso podría llegar a no clasificarse tras el año más flojo de Klopp en Anfield. Con los Red Devils matemáticamente en Champions y en la final de Polonia, en la Premier varios equipos hacen cuentas para saber como pueden entrar en el torneo que unas semanas atrás, pretendían exterminar.

Más complicada es la situación de Tottenham y Arsenal, equipos fundadores de la Superliga y que no estarán en la próxima edición de la Liga de Campeones. Los Gunners han quedado fuera de Europa por primera vez en 25 años (UCL y UEL) mientras que su vecino perdería a Harry Kane en los próximos meses gracias a no poder clasificarse para la Champions.

La Champions 2021/2022 está cerca de quedar diagramada. Si bien la situación del Manchester United en la final de la Europa League podría darle algún cupo más a la Premier, la realidad es que a día de hoy: Liverpool, Arsenal, Tottenham, Milan y Juventus, padres fundadores de la Superliga, están a solo un paso en falso de no jugar el torneo que hace unas semanas, querían volar por los aires.

