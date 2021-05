Toni Kroos reflexiona sobre el coronavirus contando la dura experiencia que vive

Dio positivo hace una semana y desde entonces, se ha en un hincha más de Real Madrid en su lucha por el título. A menos de un mes para que empiece la Eurocopa de naciones donde deber ser uno de los líderes de Alemania, Toni Kroos repasó el duro momento que vive gracias al coronavirus.

Por medio del podcast semanal que comparte con su hermano Felix, Einfach mal luppen, el futbolista contó al detalle como afecta el virus al organismo de un deportista de alto nivel: “Por lo general, me siento débil. Es algo que no puedo recomendar a nadie. La verdad es que no es muy agradable, no se trata de algo que se haya tenido que vivir“.

¿Y la Eurocopa?

Si se cumplen los plazos habituales, Kroos podría tener el alta médica a finales de mayo. Sabiendo que debe realizarse controles para saber si el virus dejó secuelas en su cuerpo, el alemán podría estar apenas disponible el 1 o 2 de junio para sumarse a los trabajos con sus compañeros. Eso sí, se mostró optimista para estar en las mejores condiciones: “Si se van cumpliendo los plazos, podré incorporarme de manera normal. Y si son dos o tres días más, pues que así sea. Lo que sí puedo es despreocupar a la gente: llegaré y estaré listo“,

“Me siento algo mejor, la fiebre ha bajado un poco. A pesar de todas las precauciones que tomamos, le tocó a un empleado de casa. Curiosamente, ya le había comentado de antemano: solo por ser siempre tan meticulosa y desinfectarlo todo serás la primera en contagiarte'. Y así fue“, finalizaba el alemán sobre como ha vivido la experiencia del Covid-19 en carne propia.

A sus 31 años, el volante se prepara para vivir su tercera Euro a las órdenes de Joachim Low. Sus 10 partidos entre las ediciones de Polonia-Ucrania 2012 y Francia 2016, le hacen uno de los jugadores más experimentados de la lista de Alemania para ganar su cuarta edición.

Lee También