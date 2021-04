El comunicado de los jugadores del Liverpool contra la Superliga Europea

Según muchos medios, todos los clubes de Inglaterra dieron marcha atrás en su decisión de ser parte de la Superliga Europea. De igual manera, el Manchester City fue el único que hizo oficial dicho accionar mediante un comunicado, el cual fue festejado por la UEFA de inmediato, dándoles una nueva bienvenida a la comunidad del fútbol en el viejo continente.

Ayer parecía que era un hecho el nacimiento de esta nueva competencia que presentaba como objetivo principal reunir a los clubes más poderosos del planeta para que jueguen entre ellos todas las semanas, habiendo dos grupos de 10 equipos que en un formato de ida y vuelta se enfrentarían para que luego los primeros puestos pasen a la fase final.

No tardó en llegar el repudio de todas partes, y lo que más se esperaba era que los propios futbolistas levanten la voz, sobre todo aquellas figuras del deporte mundial, para así lograr que den marcha atrás con semejante idea. Uno de los mensajes más destacados fue el que lanzó el plantel del Liverpool en conjunto, publicado en la cuenta oficial de Jordan Henderson.

"No nos gusta y no queremos que suceda. Es nuestra decisión colectiva. Nuestro compromiso con este club y sus fanáticos es absoluto e incondicional", dice una imagen con fondo rojo y la clásica frase que representa al club inglés, "you'll never walk alone".

Entre otros nombres fuertes de la Premier League que dejaron en claro su postura, están los entrenadores Pep Guardiola y Klopp, mientras que Kevin De Bruyen también publicó una emotiva carta contando sus inicios y por qué está en contra de la Superliga.

