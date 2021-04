Es oficial: Manchester City se bajó de la Superliga Europea

A última hora de domingo y en las primeras horas del lunes, el fútbol se vio completamente revolucionado y tremendamente sacudido por el anuncio de la creación de la Superliga Europea por parte de 12 equipos muy importantes del viejo continente: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter y Milan.

Sin embargo, este anuncio no generó buenas reacciones prácticamente en ningún sector. Se hizo a espaldas de organismos como FIFA y UEFA, que no demoraron en efectuar advertencias y amenazas, indicando que dichos elencos no podrían participar de ningún otro campeonato, al mismo tiempo que sus jugadores no representarían a sus seleccionados nacionales.

En medio de este panorama y con temor de ser removidos incluso de la presente edición de la UEFA Champions League, varios equipos empezaron a recular. Manchester City y Chelsea, semifinalistas de la actual temporada del mencionado certamen continental, fueron los primeros en poner en duda su continuidad en la Superliga Europea.

En ese contexto, este martes se hizo oficial la primera baja en el nuevo torneo. Se trata del equipo conducido tácticamente por Josep Guardiola, que ya venía amagando con dar un paso al costado. Por intermedio de un comunicado oficial, la poderosa escuadra británica indicó que ya inició los trámites correspondientes para desvincularse.

"El Manchester City Football Club puede confirmar que ha promulgado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga Europea", fueron las palabras más relevantes exteriorizadas por el mencionado comunicado oficial del equipo que se encamina hacia un nuevo título en la Premier League de Inglaterra.

Si bien por el momento no se puede realizar ninguna confirmación, es prácticamente un hecho que otros clubes seguirán el mismo camino que Manchester City. Se habla, por estas horas, de que los elencos ingleses, encabezados por Chelsea y Tottenham Hotspur, son los que más dudas tienen de seguir adelante con esta idea.

Lee También