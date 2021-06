Eriksen y sus primeras palabras tras su colapso en la Euro

El colapso de Christian Eriksen durante el inicio de la Eurocopa nos dejó a todos sin palabras, aunque poco a poco empieza a crecer el optimismo en cuanto a la salud del volante. Por medio de la Gazzetta dello Sport, el futbolista danés mandó su primer mensaje público tras lo ocurrido casi 48 horas atrás.

"Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó", relataba el jugador del Inter de Milan a toda la comunidad del fútbol para dar tranquilidad luego de los tensos momentos vividos en Copenhague a partir del minuto 42 entre Dinamarca y Finlandia.

Igualmente, el jugador quiso agradecer todos los mensaje de aliento recibidos en las últimas horas y sobre a todo, a toda la comunidad de su club en la Serie A: "Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó".

Los pasos a seguir

La federación danesa confirmó que Eriksen continuará bajo observación en un hospital de Copenhague de cara a ver su evolución y poder entender las causas de un colapso inesperado en el arranque de la Eurocopa. El doctor de la selección relató de manera más detallada lo ocurrido sobre el césped: “Cuando llegamos a él estaba de lado: respiraba y le sentí el pulso. Pero de repente no hubo más latidos y, como todo el mundo pudo ver, comenzamos el masaje cardíaco. La ayuda vino muy, muy rápido del personal médico y con su colaboración pudimos hacer lo que teníamos que hacer. Hemos comenzado a intervenir para mantenerlo con vida. Por suerte se aferró a la vida".

El mundo del fútbol celebra el mensaje de Christian Eriksen y su estado de salud. Mientras se espera por los resultados que puedan esclarecer un poco más lo ocurrido, el jugador ha querido tranquilizar a toda la comunidad.

