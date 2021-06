Eurocopa: los valores de mercado de cada una de las 24 participantes

La previa por la Eurocopa de Naciones se vive por todo lo alto. 24 selecciones lucharán por el trono del viejo continente con buena parte de las grandes estrellas que tiene este deporte. A solo 4 días para que la pelota empiece a rodar, te mostramos el valor de mercado de cada una de las plantillas que intentarán levantar la Copa en Wembley.

Transfermarkt ha sido la encargada de evaluar y dar el coste que supondría contratar a todos los jugadores de cada una de la selecciones que participarán en la Eurocopa. Si bien estas sumas podrían sufrir modificaciones producto de las bajas que vengan por coronavirus, el portal ha entregado sus cifras finales basadas en las listas publicadas por los participantes días atrás.

Finlandia: 44 millones

Los nórdicos tendrán su primera Euro. Un premio más que merecido tras una buena fase de eliminación donde pudo eliminar a Grecia y Bosnia. Teemu Pukki, delantero del Norwich, el más valioso con 7 millones de cotización.

Macedonia del Norte: 61 millones

Comandados por el histórico e inoxidable Goran Pandev, el vecino de Grecia buscará dar la sorpresa en principal torneo de selecciones del viejo continente. La histórica victoria ante Alemania por 2-1 de cara a Qatar 2022 confirma el mejor momento de los dirigidos por Angelovski.

Hungría: 74 millones

Dominic Szoloboszlai es sin dudas el principal responsable de que el equipo del este Europa esté en el grupo de los mejores del continente. Si bien tendrá que vérselas con Alemania, Francia y Portugal, no pierden la esperanza de meterse en octavos.

Eslovaquia: 131 millones

Pasamos la barrera del centenar de kilos para hablar de un equipo fiel a su idea y que con Milan Skriniar desde el fondo, dará de que hablar en la Euro. España, Polonia y Suecia, los primeros rivales a vencer.

Gales: 176 millones

¿Será este el The Last Dance de Gareth Bale? El futbolista de Real Madrid será una vez más el estandarte para meter a Gales en boca de todos. Hace 4 años en Francia, fueron una de las sorpresas.

Republica Checa: 190 millones

Se esperaba por el regreso de uno de los históricos de la Euro. Patrik Schick y Tomas Soucek quieren confirmar la reconstrucción del subcampeón de 1996. Inglaterra, Croacia y Escocia, sus rivales en la fase de grupos.

Rusia: 191 millones

Golovin y compañía buscaran en San Petersburgo recordarnos por qué los rusos fueron quintos en la última Copa del Mundo. Con un fútbol agresivo y solidario, serán un dolor de cabeza para varios de los candidatos.

Ucrania: 197 millones

Andry Shevchenko comanda a la nueva ola de juveniles que quieren poner el nombre de Ucrania en lo más alto. Varios de ellos fueron campeones del mundo hace unos años y de la mano de Zinchenko y Yarmolenko, todo es posible.

Suecia: 215 millones

No estará Zlatan Ibrahimovic, pero si un grupo de futbolistas que darán que de hablar en los próximos años. Suecia confirma su proyecto a largo plazo con un estilo que a pesar del paso del tiempo, es intocable. Alexander Isaak, su principal figura.

Escocia: 269 millones

Otro de los que regresa a los primeros planos. Los vecinos del norte de Inglaterra están listos para el desafío. De la mano de Robertson y McTominay, esperan poder superar la dura fase de grupos que se les viene.

Polonia: 276 millones

El equipo de Robert Lewandowski tiene una larga cicatriz tras fracasar en Rusia 2018. Con un grupo de jugadores que potencian al delantero del Bayern, ha llegado la hora de soñar con algo más que buena participación.

Suiza: 283 millones

Otro de esos que trabaja en silencio y buscará dar la sorpresa. Burki, Akenji, Shaquiri y Xhaka son los encargados de comandar a un equipo que ante Italia, Turquía y Gales, lo tiene difícil para pasar de fase.

Dinamarca: 310 millones

Eriksen, Dolberg, Schmeichel, Kjaer y Christiansen son los responsables de alto precio de cotización de los nórdicos. De nuevo, un equipo que siempre promete y que buscará dar un nuevo paso que le acerque a aquella mágica edición de 1992.

Austria: 320 millones

Su valor podrá sorprender a algunos, aunque si se mira al detalle tiene todo el sentido. David Alaba, Arnautovic, Sabitzer y Yusuf Demir son la columna vertebral de un conjunto de jugadores que en el mejor momento de su carrera miran con ansias el inicio del torneo.

Turquía: 325 millones

Le sobran motivos para ilusionarse. Yilmaz, Demiral, Under, Soyuncu, Kabak, Cakir y Hakan Calhanoglu abrirán el torneo ante la Italia de Mancini en Roma. Se espera verles en octavos como mínimo.

Croacia: 375 millones

Modric hará de capitán de un equipo renovado pero que no pierde el hambre. La subcampeona del mundo le gustan los retos y tras dar la sorpresa en Rusia, quiere confirmar su explosión en el grupo junto Inglaterra, Republica Checa y Escocia.

Holanda: 637 millones

Tras no haberse podido meter en la última gran cita de este deporte, la Orange asume con gusto esa responsabilidad de representar su historia en la Euro. Frenkie de Jong, Wijnaldum, Depay y de Ligt quieren devolver la gloria a los Países Bajos.

Bélgica: 669 millones

Es ahora o nunca. La mejor generación de jugadores en la historia del país es considerada desde los nombres una de las candidatadas al título el próximo 11 de julio en Londres. Con Lukaku y De Bruyne más efectivos que nunca, los Diablos Rojos sueña con el título.

Italia: 764 millones

Hay muchas ganas de ver a la 4 veces campeona del mundo. La salida de pesos pesados cómo Buffon ha vuelto a mostrar el potencial que tiene la Serie A. Con un equipo que ha dejado atrás el catenaccio, se espera que Mancini pueda devolver a Italia a los primeros planos.

Portugal: 872 millones

La vigente campeona tiene motivos de sobra para soñar con otro títulos. CR7, Bruno Fernandes, Ruben Días, Semedo, Joao Felix y André Silva ilusionan al equipo que recordemos, también es el último ganador de la Nations League.

España: 915 millones

La nueva armada de la Roja quiere hacer honor a sus 3 Eurocopa y si bien no es favorita, tampoco puede descartársele. Luis Enrique utilizará el torneo para preparara el Mundial y si bien no estará Sergio Ramos, hay petróleo de sobra.

Alemania: 936 millones

Joachim Low dejará el equipo a finales de julio y no quiere hacerlo sin levantar el único trofeo que le falta con Die Mannschaft. Con el regreso de Thomas Müller como principal noticia, los germanos quieren reinar en el acumulado de la historia de la Euro.

Francia: 1030 millones

Cuesta decir que no está obligada a ganar el torneo. Podríamos hasta armar un equipo de gran valor solo con los descartes que tuvo Deschamps a la hora de confeccionar la lista. Con Mbappé buscando secar las lagrimas de hace 5 veranos frente a Portugal, Francia es sin dudas el equipo con mejor plantel del torneo.

Inglaterra: 1250 millones

Habrá quien piense que no debe ser primero, pero los nombres no mienten. Inglaterra es la única de las grandes selecciones del viejo continente que no ha levantado la Euro en toda su historia. Con Harry Kane empujando los balones que le pondrán Sancho o Rashford, los 3 Leones tienen una deuda con su gente.

