Eurocopa: el once ideal se queda sin varios de los grandes nombres

La Eurocopa de Naciones cerró sus puertas con la atajada de Gianluigi Donnarumma a Saka en el décimo penalti de una tanda que ya hace parte de la historia grande del fútbol del viejo continente. Italia se queda con un título en el que Bolavip te trae su once ideal luego en una edición marcada por las sorpresas.

Y es que producto de lo que podríamos denominar cómo una revolución de los pequeños, varios de los llamados a hacer parte de la lucha por el título acabaron cayéndose a medida que entrábamos en las fases finales. Mbappé, Cristiano Ronaldo, Kai Havertz o Frenkie de Jong son algunos de los apellidos que no pudieron hacerse un sitio en el once ideal.

Gianluigi Donnarumma

El arquero del futuro ya es una realidad. No solo por sus dos penales atajados anoche, sino por una actuación a lo largo del torneo que recordó a los mejores momentos de Buffon o Dino Zoff. PSG se lleva a un portero llamado a ser el número 1 por muchos años.

Kyle Walker

No tuvo premio ante Italia, pero no quedan dudas que nadie podía quitarle el lateral por derecha. Con una potencia descomunal y una velocidad no propia de su físico, acabó imponiéndose por encima de grandes revelaciones cómo el neerlandés Dumfries.

Leonardo Bonucci

Un seguro con la pelota en los pies y el salvador de la Azzurri cuando parecía que el título se quedaba en casa. A sus 34 años juega con la energía de un joven de 20 y a no ser de una desgracia, está llamado a ser uno de los mejores centrales de Qatar 2022.

Giorgio Chiellini

Ya no se hacen centrales así. Con 36 años encima volvió a demostrar que la edad es solo un número con un torneo donde cada quite lo celebraba cómo un gol. Líder por naturaleza, mete su nombre en las páginas doradas del Calcio.

Leonardo Spinazzola

Esa maldita lesión en el tendón de Aquiles le privó de celebrar anoche en el césped un premio que merecía más que nadie. El mejor lateral de la Euro a nivel defensivo con un despliegue propio de otras épocas. Mourinho y Roma le esperan

Pierre-Emile Hojbjerg

Formado por Guardiola en Bayern, el danés fue el autentico motor de la revelación del torneo. A su excelente juego de pies se le suma un sacrificio y capacidad de morder en el medio que ayudó en gran parte a que Dinamarca pudiese colarse entre los 4 mejores.

Kalvin Phillips

Dejó en el banco a Henderson a lo largo del torneo y a nadie le sorprende. Un hombre ideal para los planes de Southgate y de toda Inglaterra. A sus 25 años, Leeds United parece quedarle pequeño a quien junto a Rice es el nuevo líder del mediocampo inglés.

Federico Chiesa

Explotó en una Eurocopa donde nadie lo intentó más que él. Atrevido, potente, veloz y comprometido en defensa, será la bandera del campeón en ataque para los años que vienen. Anoche volvió locos a todos en Wembley.

Pedri

El futuro de España pasa por sus pies y con solo 18 años ha mostrado que está listo para el reto. Las comparaciones son odiosas, pero resulta imposible no verle cómo un Andrés Iniesta más que extrañado en La Roja en el último tiempo.

Mikkel Damsgaard

Fue un demonio durante toda la Euro exhibiendo osadía y rebeldía frente a las más duras defensas. Con solo 21 años su nombre será más habitual de aquí en adelante y cómo mínimo, puede decir que marcó el único gol de tiro libre en todo el torneo.

Harry Kane

A sus 27 años, sigue sin encontrar premio a un sacrificio ofensivo y defensivo que deja sin adjetivos a todos. Con 4 goles en las fases finales era imposible no meterle en el once. Qatar 2022 será su próximo gran reto para cortar con esa sequía de más de 55 años en el Reino Unido.

Roberto Mancini

Revivió a una de las italias más golpeadas de la historia. Su primer gran título cómo DT llega luego de 34 partidos de invicto y un cambio de sistema en un equipo acostumbrado a meterse atrás. Anoche en Wembley se bailó a su ritmo y todos ya estamos esperando ver cómo llevará a la Azzurri a Qatar 2022.

