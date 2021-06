Eurocopa: las grandes decepciones en lo que vamos de torneo

16 naciones han sido eliminadas de una Eurocopa de Naciones que espera con ansias el inicio de los octavos de final. Tras unas primeras dos semanas cargadas de adrenalina, llega el momento de sacar conclusiones. Grandes jugadores y equipos han quedado en deuda durante la fase de grupos, aunque algunos podrán redimirse.

Ya sea por expectativas, plantel o grupo, las mayores decepciones que ha traído hasta acá la Euro cuentan con un mismo factor, la falta de respuesta ante la adversidad. Si bien la suerte tampoco les ha acompañado y algunos podrán redimirse, se esperaba más en la fase de grupos.

Turquía, Rusia y Polonia, la eterna deuda

Llegaban para animar sus zonas y por qué no, luchar por el primer puesto. La expectativa era máxima con tres equipos cargados de buenos jugadores y hasta un presente positivo desde los números. Calhanoglu, Lewandowski y Golovin fueron víctimas de nuevo de tres selecciones a las que todavía les cuesta y mucho, competir con el máximo nivel.

Sus 4 puntos de 27 posibles ante rivales como Finlandia, Eslovaquia o Gales dejan en claro que no estaban para llegar a octavos. De nuevo, vuelve a cumplirse esa tendencia para quienes regresan a la Euro o debutan en ella. Puede que a futuro tengan mejores rendimientos, pero no quedan dudas que la falta de experiencia le has pesado terriblemente.

Grandes jugadores y selecciones que no han dado la tal, hasta ahora

Los apellidos sorprenderán, pero cuesta defender lo hecho hasta hora por hombres como Mbappé, De Bruyne, Werner, Kane, Bruno Fernandes o Álvaro Morata. Todos y cada uno lideran buena parte del ataque de sus selecciones y a pesar de haber convertido algún tanto, lejos hemos estado de ver su mejor nivel. Para llegar a la final de Wembley deberán dar un giro de 180 grados a su rendimiento.

Al igual que ellos, debe marcarse que Inglaterra, Alemania, Francia y España no han podido todavía ganarse el título de candidato más allá de sus nombres. Todos estarán octavos, donde si bien podríamos estar hablando de otro torneo, el nivel subirá aún más. La Eurocopa empieza a definirse pero por encima de todo, a dejar conclusiones que afectarán a premios tan importantes, como el Balón de Oro.

Lee También