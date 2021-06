Eurocopa: temor a una ola de contagios en uno de los grupos

Inglaterra, Escocia, Republica Checa y Croacia disputarán esta tarde los últimos encuentros del grupo D de la Eurocopa de Naciones bajo la atenta mirada de todo el fútbol europeo. Tras la confirmación de un positivo en el equipo del norte de las islas, Gareth Southgate ha aislado a dos jugadores y propone una estricta medida para cuando terminen los encuentros.

“La Federación Escocesa de Fútbol puede confirmar que Billy Gilmour ha dado positivo en una prueba del Covid-19. En consonancia con las normas marcadas por el departamento de Salud Pública de Inglaterra, Billy hará cuarentena durante los próximos diez días, lo que le hará perderse el partido de mañana ante Croacia”, publicaban las cuentas del equipo británico sobre un contagio en pleno repunte de casos en el Reino Unido.

Por su parte, Inglaterra ha comunicado que tanto Mason Mount como Ben Chilwell han sido aislados por preocupación luego de que hayan estado en contacto directo con su compañero del Chelsea en las últimas horas. En medio del temor por una ola de contagios, habrá dos encuentros esta tarde.

Prohibir los abrazos tras los partidos

Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, se mostró sumamente molesto por los escenarios que se han presentado y ha propuesto públicamente una estricta medida de cara a evitar una ola de contagios en todo el grupo D.

Si bien todos sus hombres han dado negativo en las pruebas de antígenos según la FA, el DT de los ingleses ha pedido a los jugadores no abrazar a ningún oponente en lo que queda del torneo luego de que el árbitro de el pitido final. The Sun asegura que Southgate mantendrá el aislamiento a Mount y Chilwell hasta el 28 de junio, fecha en la que el gobierno inglés les permitirá retomar actividades siempre y cuando no den positivo.

La noticia ha caído cómo un balde de agua fría en Inglaterra, donde en plenos rumores y propuestas para sacar la final de la Eurocopa fuera de Londres, los repuntes por la variante Delta están disparados. Las próximas horas nos dirán si la burbuja de la Euro, ha terminado de romperse.

