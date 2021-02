"Diego Lainez no tiene límites aunque en México lo critiquen": Andrés Guardado

Andrés Guardado y Diego Lainez comparten no sólo la Selección Mexicana sino el día a día en el Real Betis de España, club en el que le ha costado adaptarse desde su llegada a Europa pero donde finalmente parece haberse asentado.

El Principito, quien es el principal soporte de Lainez en el equipo sevillano, entiende estas dificultades ya que también se marchó de muy joven al Viejo Continente, pero ve en el ex América a un futbolista con gran nivel, y enormes condiciones para llegar más alto.

"Unos se adaptan en un mes y otros en años, su gran éxito a día de hoy ha sido la paciencia, su forma de asumir las cosas. Es un jugador y una persona con mucho carácter, por eso debutó con 16 años, por eso pese a tener 20 años nada más, lleva cuatro de profesional, ha llevado mucha responsabilidad desde muy joven y lo ha sabido manejar en todo momento. Es su gran secreto para estar como está a día de hoy", afirmó en diálogo con Marca.

Guardado y Lainez platican en la concentración de Selección Mexicana. Foto: Imago 7

Por su parte, Guardado apoyó a su compañero en cuanto al tiempo de adaptación que pudo haber necesitado y se mostró en contra de las críticas recibidas provenientes tanto desde España como México.

"Sé lo difícil que ha sido la adaptación, la cantidad de críticas que ha recibido desde que llegó, no solo aquí sino en México, pero ya era hora, era tiempo suficiente para que por fin consiguiera demostrar el jugador que es y el por qué se apostó tan joven por él. No tiene techo todavía, tiene muchos años por recorrer y si sigue trabajando así, llegará muy alto", expresó.

Guardado cumplió 100 partidos de Liga con el Betis

Andrés Guardado, quien arribó al Real Betis en el año 2017, alcanzó los 100 encuentros disputados con esa playera, a la que desde hace tiempo le tomó afecto.

"Estoy muy agradecido con el club, con la gente, he recibido siempre muy buenos comentarios y mucho apoyo. Y a los que no tanto, quiero dejarles claro que lo daré todo siempre que me toque participar. Intento transmitir energía, trabajo y por eso lado estoy bastante satisfecho con lo que he conseguido en estos cuatro años en el Betis", señaló.

