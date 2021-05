Mauro Icardi marcará el futuro de Mbappé, PSG y Cristiano Ronaldo

París Saint Germain no vive precisamente sus horas más tranquilas. Pese a haber garantizado la continuidad de Neymar, los franceses continúan sufriendo con el interés de Real Madrid por Kylian Mbappé, la pelea Pochettino vs. Leonardo y ahora, con lo que puede ser el adiós de Mauro Icardi. El argentino no está confirmado para la próxima temporada y te explicamos por qué su futuro le interesa hasta a Cristiano Ronaldo.

Llegó por 50 millones hace 2 años para reemplazar a la figura de Edinson Cavani y continuar formando un tridente ofensivo de clase mundial junto a Mbappé y Neymar. Tras 61 partidos, 33 goles y 10 asistencias, desde L’Equipe aseguran que el argentino no tiene garantizada su continuidad y que incluso, ya se ha puesto en contacto con la directiva y Leonardo para negociar un posible traspaso que apunta a Italia y puede marcar el futuro de cracks como Cristiano Ronaldo.

Un deseo de Allegri y el efecto Real Madrid

La salida o no de Icardi está llamada a generar un efecto dominó en todo el fútbol europeo. Mbappé pidió fichajes de calidad para continuar en Francia y sabiendas de que PSG solo cuenta ahora mismo con 70 millones para el próximo mercado, resulta necesario generar ingresos con activos que todavía sean atractivos para los gigantes del viejo continente.

En lo que son las horas previas al regreso de Massimiliano Allegri a Juventus, todo apunta a que la Vecchia Signora intentará tal y como lo hizo cuando abandonó Inter, hacerse con el traspaso de Mauro Icardi. Con Cristiano Ronaldo más afuera que dentro del equipo y su representante buscándole club según marcan desde Italia, la salida de argentino rumbo a Turín no solo podría desembocar en el definitivo adiós de CR7, sino en conseguir el dinero que necesita PSG para convencer a Mbappé.

Algo que por supuesto sería un golpe para el Real Madrid, donde esperan que los franceses no pueden cumplir con su palabra y de esta manera se abran las puertas para convertir a Mbappé en el próximo ídolo blanco. Si bien la marcha de Zidane complica un poco más la operación, un traspaso de Mauro Icardi rumbo a Italia alejaría un poco más al francés del Santiago Bernabéu.

