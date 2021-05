Cristiano Ronaldo: aseguran que ya ha comunicado su decisión al vestuario de Juventus

Su madre aseguró que lo sacaría de Piamonte, retiró sus autos de Turín, mandó un sentido mensaje de final de temporada y ahora, aseguran que ya ha comunicado su adiós al vestuario. Todos los caminos apuntan a que Cristiano Ronaldo y Juventus están cada vez más cerca de terminar su romance.

Il Messagero ha sido el encargado de desvelar que CR7 ya habló con sus compañeros, a quienes les comunicó su deseo de abandonar Italia para la próxima temporada. Con 36 años en sus espaldas y a sabiendas del nuevo proyecto que se viene, Cristiano tendría claro que su etapa en Juventus debe darse por terminada. Con un año de contrato por delante y 31 millones de euros de salario, habrá que ver como se puede arreglar una hipotética salida del luso. El regreso de Allegri, con quien tuvo su peor campaña a nivel individual, también pesaría en la decisión.

Sporting, Manchester United o PSG, las opciones más rentables

“He superado nuestros límites que ayudamos a nuestros equipos a alcanzar los objetivos. Marqué más de cien goles por un club en Inglaterra. España e Italia. Nada se compara con el hecho de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué. Gracias a todos los que formaron parte de este viaje”, comentaba el luso hace unos días dejando caer lo que parece ser un punto final a su etapa en la Serie A.

En cuanto a destinos la cosa no saldría de Manchester, Lisboa o Paris. El medio italiano asegura que CR7 no tendría problema en cumplir con su sueño de luchar por títulos en las filas del Sporting (reciente campeón de liga portuguesa) pero que igualmente se siente todavía con piernas para luchar por los grandes títulos europeas al lado de los mejores. Sus coqueteos con PSG y el amor que le tienen en Old Trafford, donde buscan un 9, pueden ser decisivos en las próximas semanas.

