Fue todo mentira: Héctor Moreno aclaró que no habló con nadie para regresar a México

Héctor Moreno, flamante defensor central del Al-Gharafa, aseguró, a través de un vivo en su cuenta oficial de Intagram en una platica con Generation Amazing, no haber hablado con nadie acerca de su regreso a la Liga MX. Actualmente, el futbolista se encuentra disputando la Liga de Qatar, equipo donde se encuentra hace más de un año.

"Espero seguir luchando por ese lugar en selección nacional porque hay una competencia muy fuerte. Hay jóvenes mexicanos en esa posición que cada vez vienen mejor y más potentes, entonces mi mentalidad es trabajar fuerte y complicarle la decisión al entrenador y al cuerpo técnico", destacó en primera instancia.

Y agregó: "Lo he comentado en varias ocasiones: yo nací en Pumas, crecí allí y me gustaría volver a jugar allí. Al final del día esa decisión no depende de mí, si no de muchos factores. No puedo decir que nunca jugaría en algún equipo u otro. Esa decisión no depende de mí, puedo morirme de ganas de jugar en Pumas, pero si la directiva o el entrenador no me quieren, entonces no puedo".

Héctor Moreno no irá a México. Getty Images.

Más adelante, aseguró que su mentalidad ahora está en superarse día a día y tratar de ganarse la confianza del entrenador, Gerardo Martino. Tiene claro que la competencia cada vez es mayor y deberá autoexigirse si quiere estar en las convocatorias.

"Cuando llegue el momento lo decidiré. Respeto al América, Chivas y todos los equipos de la liga mexicana. Puedo llegar a cualquiera, es un torneo muy competitivo, pero por el momento estoy muy contento en Qatar, mi familia es feliz en Doha. No pienso ir a México pronto, tengo dos años de contrato, ya veremos qué es lo que pasa", finalizó.

