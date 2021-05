Neymar se perderá la final de Copa francesa y se lo recriminó al árbitro con pura ironía

No tiene filtro y lo sabemos todos. Luego de haber sufrido de más ante Montpellier por las semis de la Copa de Francia, Neymar descargó toda su furia con el árbitro que le mostró una amarilla que lo saca de la final. Por medio de una historia de Instagram, el brasilero se mostró indignado con Jeremie Pignard.

Le costo mucho a los de Pochettino anoche. En una temporada donde la irregularidad ha sido una constante que le tiene a un paso de perder de la Ligue One y sin la tan deseada Champions, PSG sabía que ante Montpellier era a todo o nada. En el regreso goleador de Mbappé los capitalinos vencían por 2-1 a falta de 7 minutos, aunque no pudieron sostener el resultado.

Empató Delort y el entrenador argentino no tuvo otra que mandar a Neymar para buscar la clasificación. El brasilero no había hecho parte del once inicial producto del cansancio acumulado y en cuestión de segundos tuvo que ingresar para salvar a sus compañeros. increíblemente y solo 4 minutos después de entrar, el árbitro Jeremie Pignard le sacaba una amarilla que le deja por fuera de la final ante el ganador de Mónaco y GFA74.

“Se lo tomó a lo personal”

Luego de haberse clasificado por penales y tras unas horas de viaje con destino a París, Ney se manifestó sin filtro sobre lo ocurrido. Por medio de su cuenta de Instagram, apuntó con todo ante el juez de ayer con un posteo que rápidamente se hizo tendencia.

"Juego cinco minutos, hago una falta y me saca la amarilla sin pensar... Gracias por sacarme de la final. Creo que se lo tomó a lo personal", publicaba el brasilero en sus redes sobre una tarjeta que a lo mejor lo deja fuera del campo en el único título al que PSG puede apostar en este momento.

