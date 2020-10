James festejó su doblete en Instagram y apareció Cuadrado con un troleo épico

El gran partido que firmó James Rodríguez en la cuarta fecha de la Premier League provocó bastante ruido en la prensa europea. Tras una lamentable salida del Real Madrid, el colombiano llegó al Everton a brillar y ha sido figura completa del equipo en el inicio de la nueva temporada.

El último partido de James fue una auténtica maravilla. Una asistencia y su primer doblete jugando en Inglaterra para que Everton venciera a Brighton y sumara su cuarta victoria al hilo en la Premier League. Como era de esperar, el cucuteño presumió de semjante nivel en sus redes sociales. ¡Totamente merecido!

En esa misma publicación, apareció un travieso. Juan Guillermo Cuadrado no tardó en comentarle la foto para trolearlo por la celebración que tuvo tras marcar su segundo gol. En el festejo, James buscó la cámara y con sus dedos hizo la seña hasta el número 3. Hacia referencia clara a sus dos goles y la bonita asistencia que le puso a Yerry Mina para su anotación.

Pues bien, el jugador de la Juventus no se la perdonó y le cobró con broma en los comentarios: "Y la foto del 3 no la tiene", reclamándole en tono de broma por no haber publicado esa foto. James entendió el chiste y le respondió con los emojis de la cara llorando de la risa.

Lee También