Las 3 claves para entender la salida de Messi del Barcelona

No es información, es opinión: Josep Maria Bartomeu quedará en la historia como el peor presidente de la historia del Barcelona. Sí, es el adjetivo que te la cabe ya que durante su presidencia el mejor jugador de la historia del club decidió irse. Y no en una transferencia récord como lo hizo Neymar, ¡sino gratis! Un futbolista con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros se va y al conjunto azulgrana no lo entrará ni un euro. Un escándalo.

¿Por qué se va del club que fue su casa desde el 2000? ¿Qué pasó para que a sus 33 años, en el final de su carrera, con su familia asentada en España decida irse del lugar donde nunca imaginó abandonar? Para entender su decisión, hay que saber las tres claves de la salida de Lionel Messi del Barcelona.

Malos tratos dirigenciales

Nunca, en sus veinte años en el club, Messi había hecho una crítica pública en sus redes sociales ni ante el periodismo sobre la institución del Barcelona. Lo que pasó el 4 de febrero fue todo un aviso: escrachó a Eric Abidal, cesado de su cargo como responsable de la Secretaria Técnica azulgrana la semana pasada, por una declaraciones donde el francés aseguró que los futbolistas "no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" a las órdenes de Ernesto Valverde.

Si mencionamos a Valverde, también hay que hablar de él: el entrenador que padeció las remontadas ante Roma y Liverpool, fue cesado de su cargo meses después de firmar la renovación de su contrato. Su salida no cayó nada bien en el vestuario.

La pandemia también trajo golpes a Messi: desde la directiva de Bartomeu apuntaron contra los jugadores azulgranas por tardar en rebajarse el sueldo. Así llegó la carta de los jugadores y la cesión del 70 por ciento de sus sueldos. Un roce más.

Lo de Luis Suárez fue la gota que rebalsó el vaso: comunicarle al tercer máximo goleador del club que no será tenido en cuenta por télefono fue un destrato total. Un nuevo mal trato de la dirigencia.

Papelones en Champions

Podríamos pensar que la decisión de Messi podría no haber tenido lugar sin las últimas imágenes del Barcelona en Champions League. No hablamos de si hubiese ganado una Orejona en las últimas temporadas, sino de no haber tenido en tres años las peores tres actuaciones del club en toda su historia europeo. ¿Lo peor? Fue una más categórica otra.

Primero la remontada del Olímpico contra Roma en cuartos de final. Después del 0-4 en Anfield donde habían ganado la ida por 3-0 y ya se veían jugando su primera final desde la temporada 2014-15. Bueno, lo del Bayern Múnich fue la derrota a nivel europeo más dura del club y la peor en la carrera profesional del argentino.

Ausencia de un proyecto

Messi conoció el cielo futbolístico siendo la cara de La Masía, la cantera más famosa del mundo. Fue rodeado por estrellas y por uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol. Todo eso ya no existe. Sí, los ciclos se cumplen, pero desde Barcelona no hicieron nada para presentar un proyecto como el que llevó al club a los años dorados de su historia. Las aristas para explicar esto podrían ser decenas: pésimas ventas, peores compras, volantazos insólitos, entrenadores sin apoyo, escándalos en el manejo de las inferiores y mucho más.

De esto podríamos hacer una nota entera o hasta un libro. Por eso, vamos a poner solamente los últimos ejemplos de ello. Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, los fichajes más caros de la historia del club: ante Bayern, los dos primeros fueron al banco; el brasileño (a préstamo) entró y les hizo dos goles. El colmo de los colmos fue que, como Coutinho ganó la Champions, Barcelona le deberá pagar cinco millones de euros al Liverpool por una cláusula que firmaron cuando lo compraron por 125 millones de euros.

¿Seguimos? Se lesionó a principio de año Dembélé y, con una plantilla muy corta, ficharon a Martin Braithwaite (delantero del Leganés, que después de descendió) tras vender a Carles Pérez, canterano. Lo de La Masía da para largo: apenas han aparecido Ansu Fati y Riqui Puig, pero hoy brillan lejos André Onaná (Ajax), Adama Traoré (Wolverhampton), Thiago Alcántara (campeón de Champions con Bayern), Dani Olmo (semifinalista con RB Leipzig)...

Un último párrafo para los dos últimos entrenadores: Valverde fue apoyado tras los escándalos de Roma y Liverpool; lo echaron a comienzo del 2020 meses después de renovarle. La vacante fue tapada con Quique Setién, quien lejos estuvo de ser la prioridad número uno de la directiva.

Si Messi se va ahora del Barcelona, es porque la directiva dio un paso peor que otro desde que Bartomeu fue elegido como presidente a mediados del 2015, menos de una semana después de ganar la última Champions League de la historia del club.

Lee También